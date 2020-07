SKILLES: Annette Haga sto bak en av Norges mest leste blogger for noen år siden. Foto: Jan Petter Lynau

Tidligere kjendisblogger Annette Haga (29) skilles fra mannen

Annette Haga og Emil Løvstad Haga skiller seg etter nesten tre års ekteskap.

Oppdatert nå nettopp

Annette Haga (29) bekrefter overfor sine 84.000 følgere på Instagram at hun og mannen Emil Løvstad Haga (32) skilles.

«Ville gi lyd fra meg ettersom det har vært mange spekulasjoner og rykter etter at jeg sluttet å være aktiv på sosiale medier. Noe jeg forstår, men ikke har orket å ta stilling til,» skriver hun i meldingen som er delt på Instagrams historiefunksjon lørdag.

Haga skriver også at hun de siste ni månedene har gått gjennom en stor livskrise som har ført til at hun har isolert seg.

«Livet mitt har på mange måter gått i oppløsning, og jeg har kjent på mye skam over at Emil og jeg skal skilles. Vi har bodd sammen frem til nå, men skal snart flytte fra hverandre,» skriver hun videre.

Annette Haga og Emil Løvstad Haga giftet seg i august 2017. Da stilte hun i en egendesignet brudekjole. Paret har to barn sammen.

«Det føles som at folk vil se på meg som en dårlig mamma som ikke gjør det beste for barna og holder familien samlet. Det gjør kjempevondt! Det er en stor sorg, og har virkelig ikke vært en lett beslutning,» skriver hun på Instagram.

Avslutningsvis skriver Haga at hun ser fremover.

«Emil og jeg har verdens fineste gutter sammen og skal gjøre alt for at de skal ha det best mulig.»

Annette Haga er kjent med at VG omtaler skilsmissen, men sier at hun ikke ønsker å kommentere saken utover det hun har skrevet på Instagram.

Annette Haga sto bak en av Norges mest leste blogger «NetteNesta» for noen år tilbake. I 2014 snakket hun ut i et intervju med VG om presset rundt å være toppblogger. Emil Løvstad Haga er blant annet kjent for sin deltagelse i «Paradise Hotel».

I 2017 skrev Se og Hør at Løvstad hadde fridd til Haga under en ferie på Island.

Det tidligere paret har gjennom forholdet latt følgerne sine følge med på en rekke viktige milepæler, som giftermål og barn. I podkasten «Annette & Emil» snakket de også om livet som nygifte småbarnsforeldre.

Publisert: 18.07.20 kl. 18:03 Oppdatert: 18.07.20 kl. 18:19

