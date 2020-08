SNART TV-AKTUELL: Isabel Raad blir fra september av å se på TV 2 i programmet «Isabel». Foto: Duy Nguyen, TV 2

Isabel Raad får sin egen TV 2-serie: – Det var veldig, veldig tøft for meg

Den profilerte toppbloggeren (26) deler privatlivet sitt over 15 programmer i høst.

Isabel Raad (26) er en av Norges største influensere, og er også kjent for sine mange TV-opptredener - blant annet «Paradise Hotel» og ikke minst «Skal vi danse».

Nå får hun sin helt egen serie på TV 2 Livsstil og Sumo, som har fått navnet «Isabel».

– Jeg føler ikke at dette er en typisk rosabloggerserie. Jeg tar med seerne på ting som er vanskelig for meg, som for eksempel oppveksten min. Alvorlige og viktige temaer. Det er en blanding av det og det gale livet jeg lever med festing, reising og så videre. Det blir et livlig program, men også lett og i tillegg litt dypt, sier 26-åringen til VG.

Raad har også fått mye oppmerksomhet de siste årene for sin åpenhet rundt sine plastiske operasjoner, noe som har ført til krangling og debatt i sosiale medier. Ifølge TV 2 ønsker hun gjennom sin nye serie å vise at hun har tatt steg - og at hun vil ta et oppgjør med sin fortid, samtidig som hun skaper sin egen fremtid.

I fjor ga Isabel Raad ut boka «Shirog», som handler om en oppvekst preget av vold og rus. I boka skriver hun at hun skal ha blitt sviktet av sine nærmeste og at barndommen var preget av mishandling, rus og krisehjem. Barnevernet skal derfor ha blitt en del av livet hennes.

Dette blir også tema i Stavanger-jentas nye TV 2-serie, avslører hun.

– Jeg har jo allerede delt denne historien. Men det er klart det blir annerledes med kameraer på slep, det blir mye mer intimt. Jeg tar med seerne til hjembyen og til der jeg var i fosterhjem. De blir med inn i leiligheten der alt det forferdelige skjedde, forteller hun.

– Hvordan taklet du det å komme tilbake dit?

– Hvordan det går, det får man se i serien. Men jeg kan si så mye som at det var veldig, veldig tøft. Det er ikke pyntet på noe, for meg er det viktig at alt er ekte. Altså det å dele slike ting også, og ikke bare alt som er perfekt.

BLE VENNER IGJEN: Isabel Raad og Mads Hansen ble tidligere i år venner igjen etter en langvarig, offentlig krangel med kritikk av hverandre. Dette blir også tema i Raads nye serie. Foto: Martin Sleipnes

– Deler du også noen hemmeligheter du aldri har snakket om?

– Ja, jeg har en del hemmeligheter i ermet, ting jeg jobber med, drømmer jeg har og slikt. Dette er noe jeg aldri har snakket høyt om før. Kjærlighetslivet mitt er en del av serien også, sier den profilerte bloggeren, som bedyrer at hun fortsatt er singel.

– Men det har vært, og er, mye opp og ned. Seeren får nok en bit av det også, forklarer Isabel Raad til VG.

«Isabel» kommer på skjermen en gang i september.

Publisert: 20.08.20 kl. 13:34

