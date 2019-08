ROCKEDATTER: Lisa Marie Presley, her på ELLE Women in Hollywood Awards i Beverly Hills i oktober 2017. Foto: Jordan Strauss /AP

Ny smell for Lisa Marie Presley

De økonomiske problemene til Lisa Marie Presley (51) stiger angivelig ytterligere.

Amerikanske The Blast skriver at de har fått innsyn i ferske rettsdokumenter fra California, der det kommer frem at Elvis Presleys datter har fått ny skattesmell – på om lag 3,6 millioner kroner.

Beløpet skal stamme fra 2016–2017. Dermed øker presset på 51-åringen, som fra før angivelig skylder store summer for nettopp ubetalt skatt. I fjor vår meldte amerikanske medier at Lisa Marie Presley sto med 120 millioner kroner i underskudd, som i hovedsak skal ha dreid seg om skattegjeld i perioden 2012–2015.

Ut over dette skal Presley også ha stor kredittkortgjeld.

Lisa Marie, som var ni år da hennes berømte rockepappa døde i 1977, har vært gift fire ganger. Det første ekteskapet var med Keough. Deretter giftet hun seg med popstjernen Michael Jackson (fra 1994 til 1996), og senere filmstjernen Nicolas Cage (fra 2002 til 2004). To år etter bruddet med Cage giftet hun seg på nytt med musikkprodusent Michael Lockwood, som hun har de to yngste barna med.

De siste tre årene har Presley kranglet heftig med Lockwood (56) om barneomsorg, men også fordeling av eiendommer og store advokatutgifter i forbindelse med oppgjøret.

I 2004 solgte Lisa Marie 85 prosent av Elvis Enterprises, altså sin farsarv med alt det innebærer av varemerker, royalties og rettigheter, for 100 millioner dollar – en sum som i dag tilsvarer omtrent 900 millioner kroner. Som fast ansatt ved Elvis-museet Graceland mottar hun angivelig i underkant av 40.000 kroner i lønn hver måned.

Lisa Marie har gjort gjentatte forsøk på å følge i sin berømte fars musikalske fotspor, uten hell. Nylig skrev New York Post at Presley ifølge deres kilder skal ha signert en kontrakt med et forlag om å skrive en utleverende bok, blant annet om sitt ekteskap med Michael Jackson.

Avtalen skal være verdt nærmere 36 millioner kroner. Nyheten er imidlertid ikke bekreftet, hverken fra forlaget eller Presley selv.

Førstkommende fredag er det 42 år siden Elvis døde – 42 år gammel.

Publisert: 12.08.19 kl. 18:55

