Jennifer Lopez har hovedrollen i ny film

Ikke nok med at Jennifer Lopez ble 50 år på onsdag - hun har også fått hovedrollen i den kommende filmen «The Godmother».

Ifølge Variety skal stjernen også være med å produsere filmen «The Godmother» for STXfilms.

Hun skal portrettere den colombianske narkodronningen Griselda Blanco, også kalt «The Godmother» eller gudmoren.

Filmen skal være basert på den ekte historien om livet til Blanco, som overmannet og utkonkurrerte mennene rundt seg for å reise seg fra en fattig barndom i Colombia til å bli en av verdens største narkotikalegender. Blanco ble drept i Colombia i 2012.

– Jeg har alltid vært fascinert av historien om Griselda Blanco og hoppet på sjansen til å spille henne, sier Lopez til Variety.

Lopez skal være begeistret for den kommende rollen som narkodronningen.

– Hun er alle ting vi ser etter i historiefortelling og er en dynamiske karakterer - beryktet, ambisiøs, omsluttende og til å få gåsehud av. I en sjanger dominert av legendariske narkokonger, er jeg ivrig etter å sette søkelyset på denne antihelten og er spent på å samarbeide med STX for tredje gang slik at vi kan bringe denne overbevisende, kompliserte historien til liv, sier hun til magasinet.

I tillegg til det kommende filmprosjektet har Lopez hatt flere grunner til å feire. Onsdag ble hun nemlig 50 år gammel.

Ifølge People var det snakk om en episk bursdagsfeiring, med intet annet enn en fyrverkeri, kaviar og en 10-lags kake.

På Instagram skriver stjernen selv om en bursdagsfest verdt å huske, fylt med kjærlighet.

– I går var en drøm. Jeg har sett de vakre bursdagsvideoene deres, og jeg må ha grått 20 ganger. Det var bare en flott påminnelse om hvor takknemlig jeg er for all skjønnhet og kjærlighet jeg har i livet mitt. Takk alle sammen for at dere er en del av denne gode følelsen, skrev Lopez til følgerne sine på Instagram.

