Her er Vin Diesel og avdøde Paul Walker på den tysk premiere av Fast and the Furious 5.

Avis: Stuntmann skal ha blitt alvorlig skadet under innspilling av ny Fast and the Furious-film

Ambulanse og politi skal ha hastet til innspillingsstedet i England, melder Daily Mail om ulykken i Warner Bros’ filmstudio.

Mandag formiddag skal et av medlemmene på settet til den nye Fast and the Furious-filmen blitt hard skadet i et fall, ifølge Daily Mail. Ambulanse og politi rykket til Warner Bros’ filmstudio i Leavesden etter noen fra filmmannskapet ringte nødtelefonen.

En av Varietys kilder sier det er en stuntmann som skal blitt skadet, og at de nå har tatt en pause i produksjonen for å følge med på situasjonen.

Han skal ha fått alvorlige hodeskader og blitt hastet til sykehuset Royal London Hospital med luftambulanse. Skaden skal ha skjedd under innspilling av den niende Fast and the Furious-filmen.

Ifølge Daily Mail ble politiet på stedet for å foreta undersøkelser.

Filmen blir produsert av Vin Diesel, som også har rollen som Dominic Toretto. Den skal komme ut våren 2020, ifølge the Sun.

Det er visst usikkert om noen av a-kjendisene i filmen var på settet under ulykken. Det skriver the Sun.

For nesten seks år siden døde Fast and the Furious-stjernen Paul Walker i en bilulykke sammen med vennen Roger Rodas i 2013, sør i California. Dette var samtidig som den syvende filmen ble spilt inn.