SVARER: Den svenske statsministeren sier han er åpen for en samtale. Foto: Helge Mikalsen / VG

Stefan Löfven om Donald Trump-innblanding: – Alle er like for loven

Fredag skrev den amerikanske presidenten at han skulle ringe den svenske statsministeren for å prøve å få A$AP Rocky ut av svensk fengsel.

Saken som Stefan Löfven og Donald Trump viser til er artisten A$AP Rocky, som ble pågrepet natt til onsdag 3.juli etter et slagsmål i Stockholm. Han har siden sittet varetektsfengslet i to uker etter mistanke om mishandling.

Torsdag ble det kjent at Kardashian og ektemannen hadde brukt alle sine forbindelser i Det hvite hus for å få presidenten på banen - noe som har funket.

– Jeg snakket med Kanye West om situasjonen til hans venn A$AP Rocky. Jeg kommer til å ringe den svært talentfulle svenske statsministeren for å finne ut av hvordan vi kan hjelpe A$AP Rocky. Det er så mange mennesker som ønsker en rask løsning på denne saken, skrev Donald Trump på Twitter.

Nå svarer den svenske statsministeren at han er åpen for en samtale med Trump, ifølge Aftonbladet.

– Jeg har forstått at president Trump er personlig interessert i de arresterte amerikanerne. Han har uttrykt ønske om en samtale, og det er selvsagt positivt, sier Stefan Löfven til den svenske nyhetsbyrået til TT.

Det er foreløpig ikke klart når en samtale mellom de to statslederne vil finne sted, men Löfven er klar på at regjeringen ikke kommer til å blande seg inn i A$AP Rocky-saken.

– I Sverige er alle like for loven - selv besøkere fra andre land. Den svenske regjeringen hverken kan eller kommer til å forsøke og påvirke påtalemyndighetene eller domstolene.

Varetektsfengslet ytterligere én uke

A$AP Rocky ble pågrepet natt til onsdag 3.juli etter et slagsmål i Stockholm - mistenkt for mishandling. Senere ble 30-åringen begjært varetektsfengslet, hvor han nå har sittet inne i to uker.

Fredag denne uken ble det kjent at den svenske aktoren, Daniel Suneson, etterspurte mer tid i voldssaken mot artisten Rakim Mayers (30) - bedre kjent som A$AP Rocky.

Etter fengslingsmøtet i Stockholm tingrett fredag ble det avgjort at A$AP Rocky skal varetektsfengsles ytterligere én uke frem til og med torsdag 25.juli.

En video av slagsmålet har fått mye oppmerksomhet både på sosiale medier og i internasjonale medier. I videoen ser man det som angivelig er rapperen kaste en annen mann i bakken.

Deretter begynner tre andre personer å slå og sparke mannen mens han ligger nede.

A$AP Rocky delte selv video av hendelsen på Instagram. Artisten har hele tiden forklart at det var han og gjengen som først ble forfulgt og trakassert av mennene i forkant av slagsmålet, og at han har handlet i selvforsvar.

