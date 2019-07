NÅDELØS: Pål Christian Eggen i rollen som Peer Gynt er nådeløs i kampen mot den unge kokken, spilt av Tani D. Hansen. – Jeg slåss på rim og drukner en mann, sier Eggen. Foto: Jørn Pettersen

Peer Gynt: Øver på liv og død

GÅLÅ (VG) – Det går hardt for seg på Gålå om dagen. I vannkanten er det en kamp på liv og død – og attpåtil på rim.

Vi er i femte akt på årets nye Peer Gynt-forestilling. Fredag er det premiere. I «Forliset» kjemper en nådeløs Peer Gynt mot den unge kokken om en koffert å klamre seg til. Men det er bare plass til en av dem.

– Du har levd, jeg er ung, argumenterer kokken fortvilet.

– Pass deg, du er tung, svarer Peer og dytter den desperate mannen vekk.

– Stopp – hør på hva han sier.

Regissør Marit Moum Aune avbryter Peer, spilt av Pål Christian Eggen og kokken, spilt av Tani D. Hansen.

– Jeg slåss på rim og drukner en mann, sier Pål Christian Eggen.

Etter to somre med far og sønn Oftebro er det klart for en ny Peer Gynt i år. – og bare én. Det er Pål Christian Eggen. På en helt ny scene, signert Snøhetta. Den er som et vannspeil – hvor mye av handlingen foregår – og med en Peer Gynt som plasker rundt så spruten står.

VAKRE OMGIVELSER: Fredag er det klart for en helt ny Peer Gynt-forestilling fra en helt ny scenen designet av Snøhetta, hvor svært mye av handlingen foregår på vannflaten. Regissør er Marit Moum Aune og Pål Christian Eggen spiller hovedrollen. Foto: Jørn Pettersen

– Se på disse støvlene. Her kunne jeg kunne dyrket sjampinjong, sier Pål Christian Eggen.

Han legger ikke skjul på at under slike forhold har han en stor skrekk – og det er ikke sceneskrekk:

– Jeg er livredd for å bli forkjølet. Jeg bruker stemmen hele tiden. Men det er spennende å se hvor langt ned temperaturen synker. Derfor bruker jeg våtdrakt. Jeg driver mye med fridykking og har tatt med meg min egen, sier Pål Christian Eggen.

42-åringen fra Enebakk har de siste årene markert seg som et av de sterkeste kortene på Det Norske Teatret i Oslo. I 2014 spilte han hovedrollen i «Spelemann på taket» med stort hell, samme år akslet han også rollen som Olav den hellige i Stiklestadspelet.

– Manuskriptet er på 174 sider – og av de sidene er det bare to sider jeg ikke har en replikk på. Men hvor mange replikker det blir til sammen, det aner jeg ikke, sier Eggen.

Han forteller at det har vært en lang periode med forarbeid etter at det i fjor høst ble kjent at det var han skulle spille hovedrollen i årets Peer Gynt.

– Jeg fikk ikke manus før for tre måneder siden. I mai og juni tok jeg permisjon fra teateret rett og slett for å være tekstfri da jeg kom hit. Det er ikke så mange andre roller som kan måle seg med denne. Men nå føler jeg at jeg har alt inne, fortsetter Eggen.

Men det handler ikke bare om å kunne teksten. Det er også fysisk krevende forestilling.

– Jeg er på scenen i to og en halv time og trener mye kondisjon. Løper mye i skogen. Etter at jeg kom hit, har jeg også løpt mye rundt i fjellene her, Peer Gynts rike.











ALENE IGJEN: Peer Gynt vant kampen om kofferten - mens den unge kokken måtte gi taåt

Når han nå spiller Peer Gynt på Gålå, føler han nesten at han er på hjemmebane.

– Faren min er fra Espedalen, som ikke ligger så langt herfra. Jeg har vært mye der og jeg kjenner fjellene godt. Men mitt forhold til Peer Gynt har jeg først og fremst hentet fra de forestillingene jeg har sett her på Gålå, sier Eggen.

I Marit Moum Aunes versjon av dette tradisjonsrike stykket er det stedet selv, Gåla, og naturen rundt som kommer til å spille den virkelige hovedrollen.

– Etter min mening er plasseringen ved Gålåvatnet helt unik. Men det kommer ikke til å bli noen bunadsversjon av «Peer Gynt» av den grunn. Folk gikk ikke i bunad i Gudbrandsdalen i 1860. Tvert imot, det var et samfunnet preget av dype klasseskiller og armod, et samfunn folk flyktet fra, sier Aune.

Hun forteller at dette er en stor forestilling med over 80 skuespillere på scenen og bare tre ukers prøvetid.

– Ja, det er virkelig hektisk, men du verden så morsomt. Samtidig er alle skuespillere, uansett om de er amatører eller proffe. Men da må alle vite hva vi spiller og hvorfor vi gjør det. Slik klarer vi å skape entusiasme rundt stykket, sier Moum Aune.

Hun ser det ikke på noen måte som et mål å få bedre anmeldelser enn de andre. For henne er utenforskapet – både det økonomiske og det sosiale – de kanskje viktigste nøklene til å forstå Peer Gynt.

– Konkurranseelementet kjenner jeg ikke på. Det har vært mange gode forestillinger her. Jeg har satt opp Peer Gynt før, og det som er viktig for meg å få frem, er det Ibsen prøver å fortelle oss. Om egoismen, om rasismen, om å isolere seg som nasjon og bare ha nok med seg selv.

