A$AP Rocky løslatt - kan forlate Sverige før domfellelse

Den verdenskjente rapperen, som har sittet varetektsfengslet siden 5.juli, er nå løslatt. Dommen faller 14. august.

Rakim Meyers (30) - bedre kjent som rapperen A$AP Rocky - ble pågrepet natt til onsdag 3. juli etter et slagsmål i Stockholm. Den amerikanske artisten har siden 5. juli sittet varetektsfengslet i Kronoberg i Stockholm. Varetektsfengslingen skyldtes fluktrisiko. Nå er de tre tiltalte løslatt.

Forsvaret vil etter beskjeden holde pressekonferanse.

Expressen melder at beskjeden ble mottatt med jubel, og at flere på tilhørerbenken gråter.

Mayers selv jublet og klemte de medtiltalte. Hans mor, som har vært tilstede under hele rettssaken, gråt gledestårer. Hun fikk klem av sønnen sin.

Mayers forsvarer Slobodan Jovicic sier at klientens hans er svært fornøyd med å slippe varetekt.

– Han er veldig lettet. Han er virkelig lykkelig, sier han til pressen etter beslutningen fra tingretten.

Jovicic forteller videre at forsvaret er fornøyde med rettssakens gang. På spørsmål om Mayers vil returnere til arbeid svarer han bekreftende.

– Jeg vet at han har sittet og skrevet tekster, låter, i den perioden som har vært nå, sier han.

Jovicic sier at Mayers og de to andre tiltalte kan forlate landet om de ønsker det. President Donald Trump skriver på Twitter at A$AP Rocky kommer til å reise tilbake til USA.

Mens aktor Daniel Suneson ønsket seks måneders fengselsstraff for A$AP Rocky og de ytterligere to tiltalte, ønsket rapperen samfunnsstraff, dersom han ikke ble frifunnet, slik forsvareren la ned påstand om. Den fornærmede 19-åringen krevde i tillegg 139.700 kroner i erstatning.

A$AP Rocky og de to andre mennene har hele tiden nektet straffskyld, men erkjente å ha sparket 19-åringen. Tiltalte har imidlertid ment at de handlet i selvforsvar.

Rettssaken mot Rakim Meyers i Stockholm startet tirsdag 30.juli, og varte i tre dager. I rettssaken fikk både fornærmede, tiltalte og ytterligere fem vitner muligheten til å forklare seg.

Dersom du ikke har fått med deg saken, kan du lese mer fra rettssaken dag én, dag to og dag tre.

Ble sendt til Sverige av Donald Trump

Saken har hatt stor internasjonal interesse etter at den amerikanske presidenten Donald Trump blandet seg inn i saken. Tidligere i juli ringte presidenten den svenske statsministeren Stefan Löfven og tilbød å betale kausjon for å få rapperen ut av svensk fengsel.

Löfven gjorde det imidlertid klart at regjeringen ikke kom til å blande seg inn i A$AP Rocky-saken.

– I Sverige er alle like for loven - selv besøkere fra andre land. Den svenske regjeringen hverken kan eller kommer til å forsøke og påvirke påtalemyndighetene eller domstolene, sa statsministeren.

Til tross for avvisningen sendte presidenten ut en representant for amerikanske myndigheter og spesialutsending for gisselsaker, Robert C. O’Brien, som var til stede under alle dagene i rettssaken.

Til VG fortalte O’Brien at målet var å få de amerikanske borgerne hjem raskest mulig.

– Presidenten sendte meg hit for å støtte de amerikanske statsborgerne som er tiltalt. Jeg ønsker ikke å kommentere selve saken. Jeg skal være her til de forhåpentligvis kommer hjem, sa O’ Brien under første dagen av rettssaken.

Publisert: 02.08.19 kl. 19:21 Oppdatert: 02.08.19 kl. 19:44

