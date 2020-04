UNG FORFATTER: Yahya Hassan besøkte Norge i 2014, like etter å ha gitt ut sin første diktsamling. Foto: Roger Neumann, VG

Den kontroversielle danske poeten Yahya Hassan er død

Den danske dikteren ble bare 24 år gammel.

Det bekrefter familien overfor Berlingske Tidende.

Han døde onsdag og ble funnet i sin leilighet, forteller familien.

Politiet i Østjylland opplyser til Berlingske Tidende at de har funnet en død mann i Aarhus, men at de ikke kan bekrefte at det er Yahya Hassan.

Dikteren slo 18 år gammel gjennom med sin første diktsamling «Yahya Hassan» i 2013, og ble hyllet som en av de første danske stemmene som skildret livet i et minoritetmiljø. I høst kom oppfølgeren «Yahya Hassan 2» ut i Danmark - og for den er Hassan nominert til Nordisk råds litteraturpris som deles ut senere i år.

Hassans foreldre kom som flyktninger fra Palestina til Danmark på 1980-tallet. Han vokste opp med fire søsken i et område i Aarhus som har blitt betegnet som en innvandrerghetto.

Hassan kritiserte deler av sine foreldregenerasjons innvandrermiljø for misbruk av trygdeordninger og religiøs dobbeltmoral. Hele hans første samling, som ble utgitt på Gyldendal, var skrevet i capslock.

Boken slo ned som en bombe i Danmark og ble solgt i over 120.000 eksemplarer på kort tid - og flere hundre bevæpnede politifolk måtte trå til da han hadde diktopplesning fordi de fryktet tidenes opptøyer.

Selv ble Hassan drapstruet, slått ned i København og måtte gå med skuddsikker vest og ha politibeskyttelse. Boken fikk terningkst 5 av VG da den kom på norsk - og VGs anmelder skrev: «Det er helt utrolig at en tenåring har skrevet disse diktene».

I november 2019, ga han ut sin andre bok «Yahya Hassan 2».

les også Yahya Hassans dikt-comeback: «Vold, vold, vold over hele linjen»

I 2018 ble han dømt til psykiatrisk behandling etter å ha erkjent seg skyldig i 42 lovbrudd som i stor grad handlet om vold og trusler.

