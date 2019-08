DRAMATISK ENTRÉ: Det blir dårlig stemning mellom Monica Gaustad og eksen når hun entrer villaen på Mauritius. Foto: Toke Mathias Riskjær

Monica Gaustad (40): Mistet moren to måneder etter «Ex on the beach»

Den realityklare stylisten måtte gå flere runder med seg selv før hun omsider bestemte seg for å reise til Mauritius. Vissheten om morens sykdom var det verste med oppholdet, erkjenner hun.

Den store premieren – og ikke minst premierefesten – for den andre sesongen av «Ex on the beach» er rett rundt hjørnet. Tirsdag samles nemlig alle deltagerne for å se og å feire den første episoden på utested i Oslo.

Inn som første eks, kommer stylisten Monica Gaustad (40), kjent som «Moccababe» på Instagram. Hun er eks av Richard Liedholm. Etter Gaustads entré, er det langt fra bare god stemning i villaen.

– Jeg fikk sjokk da jeg så hvilken eks av meg som befant seg der. Nå er det så lenge siden innspilling, så jeg har glemt mye av det som skjedde. Men det er gnisninger mellom oss fortsatt, sier «Ex on the beach»-deltageren til VG.















– Er dramaet hundre prosent ekte, eller er det litt spill for TV-kameraene?

– Haha, dette var ekte drama, slikt klarer jeg rett og slett ikke «fake». Jeg var drittsur på ham. Det er en lang historie, han kan ikke oppføre seg – noe som skapte masse tull. Han «hooket» med én jeg jobber med. Typisk Richard, fastslår hun.

Bedre blir det ikke av at Richard kvelden før Monica ankommer havnet til sengs med en annen deltager.

Selv sier Richard at han i utgangspunktet alltid unngår drama når han kan.

– Jeg liker egentlig å unngå drama, selv om andre bevisst liker å skape det. Monica har sin historie som hun liker å fronte, og kjører sin egen monolog. Jeg trenger ikke drittslenging som det i livet, sier han og legger til:

– Det stemmer at jeg hooket med en på jobben hennes. Men jeg har kjent Monica i to uker, og hun var vel mer seriøs enn meg.

Mange stusser kanskje over at en kvinne på 40 velger å reise til Mauritius for å delta i et drama blant ekser.

PREMIEREKLARE: Richard Liedholm, Johanne Aasgaard, Ulrik Giske, Siv Meyer, Henrik Grønvik, Therese Pedersen, Andreas Østerøy og Victoria Øren Hammer er de åtte som deltar fra start av i den andre sesongen av «Ex on the beach». Foto: Toke Mathias Riskjær

– Var det noe du tenkte på før du takket ja?

– Jeg kan tenkte meg at hele Norge gaper når de ser det og at noen mister matskåla i gulvet. Men gjort er gjort, jeg synes i hvert fall det var spennende å reise til Mauritius. Nå tenker jeg ikke så mye over det, men jeg gikk hundre runder med meg selv i forkant. Foreløpig angrer jeg ikke, men nå har jeg bare sett én episode og da.

Men det var spesielt én ting som gjorde det ekstra vanskelig for Gaustad å reise til TV-innspillingen i Afrika.

– Det verste var at mamma var veldig syk på den tiden, og døde for en tid tilbake. Jeg tenkte mye på det, at jeg ikke kunne ringe henne og høre hvordan det gikk og slikt. Jeg snakket mye med henne før jeg dro inn, og må si det var tøft. Men inne i villaen var det så mye som skjedde at jeg klarte å glemme det ofte.

Heldigvis levde moren da hun kom hjem. Men et par måneder senere døde hun av kreften. Hun ble 69 år gammel. «Ex on the beach»-deltageren sykmeldte seg fra jobben sin i Oslo den siste tiden moren levde, og reiste til Bergen for å ta vare på henne.

– Jeg er veldig glad for at jeg reiste hjem og at jeg fikk de siste månedene sammen med henne. Jeg har aldri mistet noen som er så nær, men har mange gode minner å se tilbake på, forteller Monica Gaustad til VG.

Publisert: 20.08.19 kl. 19:56