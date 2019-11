TV-STJERNE: Christine Koht i et intervju med VG for tre år siden. Foto: Annemor Larsen, VG

Christine Koht: – Enormt sliten etter ett år som dødssyk

Christine Koht (52) kjenner på hvor dyrebart livet er.

Den kreftsyke, folkekjære komikeren forklarer i et nytt Facebook-innlegg tirsdag kveld hvor takknemlig hun er for alle kjærlige og rørende meldinger fra omverdenen. Hun forteller at hun aldri har opplevd så mye omsorg i hele sitt liv.

I oktober ble Koht flyttet fra Rikshospitalet til Sunnaas, Norges største spesialsykehus innen rehabilitering og fysikalsk medisin.

«(...) Jeg har aldri kjent på hvor utrolig dyrebart livet er. Jeg får ofte høre at jeg er sterk, men jeg er også svak. Kroppen min er enormt sliten etter ett år som dødssyk», skriver hun og forteller om «kanondose med immunterapi og 1000 mg kortison over lang tid».

Under innlegget har hun postet en video fra at hun handler i butikken (artikkelen fortsetter under):

– Se på meg. Jeg er fargerik inni meg, sier Koht i videoen, der hun viser frem en rullator pyntet med kunstige blomster i alle farger og en ballong.

Koht opplyser i den nye posten om at de tre gangene hun har ligget i koma, har medført mange skader og nervesmerter.

«Men jeg trener på og ber til Gud om at jeg ikke må ta ambulansehelikopter til Rikshospitalet», sier hun og forteller at det står helikopter rett utenfor vinduet hennes.

Koht har de siste ukene innviet sine følgere i sosiale medier om små fremskritt som har betydd mye, som å kunne spasere til butikken og handle frukt.

«Drømmen min nå er en kaffe med Pernille i jula», sier hun og sikter til kona Pernille Rygg (56).

Ønsket er også å kunne orke å kjøpe epler eller salo uten å å bli utslitt.

«Så derfor øver jeg én gang i uken på å gå mer og mer innover i butikken. For en av de verste nerveskader jeg har fått, er i øynene», skriver hun.

Tidligere denne måneden fikk 52-åringen forbildepris under Se og Hørs kjendisgalla. Den var det moren som tok imot på hennes vegne.

Det var i januar i år at nyheten ble kjent om at komikeren var kreftsyk.

I sin faste spalte i A-magasinet skrev Koht: «Nytt år, nytt liv. Sånn er det vanligvis ikke, men i dette nye året skal livet faktisk se ganske annerledes ut. Jeg kommer til å være mye på sykehus fremover. Jeg kommer til å være syk en god stund».

Alle planlagte opptredener med forestillingen «Bør jeg være bekymret?» måtte avlyses. I stedet måtte Koht i gang med intensive behandlinger – en prosess hun åpenhjertig har innviet omverdenen i.

I september fortalte hun at hun hadde våknet fra koma for tredje gang.

Publisert: 19.11.19 kl. 21:31

