TAKKER: Petter og Gunhild takker for støtte i hvert sitt Instagram-innlegg. Foto: Maja Suslin/TT / TT NYHETSBYRÅN

Petter Stordalen etter bruddet: – Det går fint med oss begge

To dager etter det ble kjent at kjendisparet går hvert til sitt, takker de for støtten.

Nyheten om bruddet slo ned som en bombe søndag. Fra midten av november flytter Hotellkongen Petter Stordalen (56) og EAT-gründeren Gunhild Stordalen (40) fra hverandre – etter 14 år som kjærester, og ni år etter at de giftet seg.

Da nyheten sprakk var de klare på at de fortsatt er hverandres beste venner og støttespillere. Bare dager før bruddet ble kjent snakket Petter Stordalen ut om utfordringene i ekteskapet, og om hvordan tid ble en mangelvare.

På sine Instagram-profiler har de tirsdag formiddag lagt ut hvert sitt innlegg hvor de takker for støtten og omtanken:

I oktober 2010 skrev VG at Stordalen-ekteparet hadde inngått en «Lex ektepakt» – en hemmelig avtale som gikk ut på at hun ikke fikk med seg noen stor sum inn i ekteskapet, men var sikret å få over hundre millioner kroner i kontante penger ved en eventuell skilsmisse.

Beløpet ville bli utbetalt både hvis hun «kaster ham ut» eller hvis han gjør det, står det i saken.

– Ja, jeg kan bekrefte at vi har inngått noe som kan kalles «delvis felleseie», som er juridisk bindende selv om den ikke er tinglyst, uttalte Stordalen til VG den gang.

VG kjenner ikke til om denne avtalen fremdeles gjelder i dag, men det er fremdeles ikke tinglyst noen ektepakt i Brønnøysundregistrene.

Publisert: 12.11.19 kl. 12:02 Oppdatert: 12.11.19 kl. 12:14







