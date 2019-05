NEKTER Å SVARE: Taylor Swift (29) var ikke interessert i å svare på spørsmålet fra den tyske journalisten. Her fra Billboard Music Awards tidligere i år. Foto: O'Connor / AFF

Taylor Swift reagerer på spørsmål om barn

Superstjernen, som blir 30 år i desember, går langt i hevde at spørsmålet fra det tyske magasinet var sexistisk.

– Er dette et slags vendepunkt i livet ditt? Ønsker du å være en mor en dag, ha barn, lød spørsmålet fra tyske RTL.

Den amerikanske popstjernen var nådeløs i svaret:

– Jeg tror virkelig ikke menn blir stilt det spørsmålet når de blir 30. Så jeg kommer ikke til å svare på det nå.

Swift følger opp med å fortelle at hun har hørt andre si at man opplever mindre stress og angst i 30-årene, enn man gjør i 20-årene.

– Jeg planlegger definitivt å prøve og feile i 30-årene også. Men jeg forventer at vi i 30-årene føles oss litt bedre rundt hvem vi er. Jo nærmere jeg kommer, jo mer føler jeg at det stemmer. Forhåpentligvis er det tilfelle, sier hun.

Swift har vært i en rekke offentlige forhold tidligere, blant annet med Tom Hiddleston, Calvin Harris og Harry Styles. Hun har imidlertid holdt forholdet til skuespiller Joe Alwyn svært privat.

Paret skal ifølge Elle ha datet siden 2016.

29-åringen havnet i april på Time Magazine sin liste over verdens mest innflytelsesrike personer.

Måneden bød på flere gode nyheter for den amerikanske artisten, som med musikkvideoen «Me!», en duett med Panic! at the Disco-vokalist Brendon Urie, satte ny rekord for soloartister på YouTube.

