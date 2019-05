SNART FORELDRE: Truls Svendsen med kjæresten Charlotte Smith på Gullruten ifjor - i år holdt de seg hjemme. Fødselen er nært forestående, ifølge Eyvind Hellstrøm Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Eyvind Hellstrøm: - Truls er hjemme for å kunne kjøre kjæresten til fødestua

BERGEN (VG) TV-profilen ankom «Gullruten» med kjæresten Anita Rennan lørdag kveld. – Truls er hjemme og passer på kjæresten sin, sier han til VG.

Eyvind Hellstrøm (70) og Truls Svendsen (46) er med «Truls ala Hellstrøm» nominert i kategorien «Beste underholdningsprogram» under « Gullruten », som lørdag finner sted i Grieghallen i Bergen.

På den røde løperen kom Hellstrøm uten makker Truls, han er nemlig hjemme i Oslo og passer på kjæresten, som han venter sitt første barn med når som helst.

PÅ PLASS: Mens Truls Svendsen og hans kjæreste Charlotte Smith måtte holde seg hjemme i år, stilte Eyvind Hellstrøm og hans kjæreste Anita Rennan opp i år også. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Klar til å kjøre til fødestua

– Truls er hjemme og passer på kjæresten sin, og sørger for at hvis hun må kjøres avgårde til fødestua, så er han der. Jeg synes det er et veldig, veldig godt valg, sier den profilerte TV-kokken til VG, før han titter bort på kjæresten, Anita.

– Selv om han ikke får vært til stede på «Gullruten» i Bergen, får han gull på hjemmebane, tilføyer hun.

– Dere som har blitt så gode venner, Eyvind: Kan det være at du blir én av fadderne?

– Ha ha, ja, vi får nå se. Akkurat det skal vi hvert fall ikke krangle om! Nei, vi får se. Jeg og Truls har det i hvert fall veldig bra sammen. Og jeg tror det er derfor programmet funker så bra også. Vi kan krangle foran kamera, og han kan tirre meg opp på en utrolig måte. Men når kamera skrus av, har vi det bra. Og det er fordi vi liker hverandre.

Vant i fjor

For tiden er de to igang med innspillingen av den tredje sesongen av «Truls ala Hellstrøm».

– Nå vant vi i fjor, og det var jo fantastisk. At vi nomineres på ny er flott, det. Vi lager bra programmer, og folk ser på det. Vi gjør ekte ting, til tross for juks med kamskjellene, forteller 70-åringen, som referer til denne VG-saken tidligere denne uka:

– Hvor streng er egentlig Eyvind på privaten, Anita?

– Det der er medieskapt. Han er varm, morsom og har masse humor. Men så tror jeg han har møtt en dame som kan være like streng og pusher grensene like hardt som han gjør. Vi stiller høye krav begge to.

Det kjenner Hellstrøm seg igjen i.

– Ja, det stemmer kanskje det. Men vi har det godt sammen. Vi har det faktisk veldig godt sammen, forteller han til VG.

