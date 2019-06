OVERRASKET: Kevin Spacey dukket, uventet for mange, opp i retten i Massachusetts mandag. Foto: Steven Senne / TT NYHETSBYRÅN

Kevin Spacey dukket uanmeldt opp til høring i retten

Den amerikanske skuespilleren er siktet for seksuell trakassering, men fikk fritak fra høringen i retten. Mandag overrasket han de fleste ved likevel å komme.

Den trakasseringssiktede skuespilleren Kevin Spacey (59) dukket mandag opp til høring i retten i Massachusetts til tross for at han ikke var tvunget til å komme. Det overrasket de aller fleste, med tanke på at han tidligere har bedt om å få slippe å være til stede ved forhandlingene, skriver The Guardian.

Spacey er siktet for å ha dratt ned glidelåsen på buksen til en 18 år gammel mann og i 2016 og befølt ham. Hendelsen skal ha skjedd ved en restaurant på øya Nantucket utenfor Cape Cod, der mannen arbeidet som ryddegutt.

Her kan du se levende bilder av at Kevin Spacey ankommer retten:

Spacey selv nekter for forholdet. Det fortalte hans advokat i januar, den eneste gangen fram til nå at 59-åringen har vært til stede i forhandlingene.

Ifølge den amerikanske avisen ba skuespillerens forsvarere mandag om å få tilgang til den fornærmede 18-åringens mobiltelefon. De tror nemlig at det kan finnes slettede bilder og meldinger på telefonen som kan hentes opp igjen og hjelpe forsvaret i å bevise at han er uskyldig.

De ba dessuten dommeren om å påskynde den kommende rettssaken, men fikk til svar at den vil bli innledet tidligst kommende høst.

Totalt har om lag 30 menn rettet anklager mot Spacey siden metoo-bevegelsen slo til for fullt mot slutten av 2017. Siden den gang har hans rollefigur i filmen «All the money in the world» blitt klippet bort. Han har også blitt sparket fra rollen som Frank Underwood i TV-serien «House of Cards».

POPULÆR DUO: Kevin Spacey, som de siste årene har fått mest oppmerksomhet for sin rolle i Netflix-serien «House of Cards» fikk sparken fra serien etter de mange anklagene om seksuell trakassering. Robin Wright spiller kona hans i serien. Foto: KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Spacey har hevdet at den fornærmede, en 18 år gammel mann, selv oppsøkte ham, ga ham nummeret sitt og flørtet med ham. Spacey benekter imidlertid ikke å ha befølt vedkommende.

Dersom Spacey blir dømt etter anklagene, risikerer han opptil fem års fengsel og vil bli registrert som sexforbryter.

Da saken først var oppe for dommeren i januar erklærte den kjente «House of Cards»-skuespilleren seg ikke skyldig.

Publisert: 03.06.19 kl. 23:42