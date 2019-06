arrow-left









expand-left arrow-right MANN OG KONE: Haddy N’jie og Trond Giske etter vielsen lørdag.

Trond Giske og Haddy N’jie har gitt hverandre sitt ja

TRONDHEIM (VG) Venner, familie og kolleger var lørdag ettermiddag samlet i Trondheims stolthet Nidarosdomen for å se Trond Giske (52) og Haddy N’jie (39) bli mann og kone.

Oppdatert nå nettopp







I strålende trøndervær ankom gjestene domen en etter en, og brudgommen selv entret vielsen gjennom en sidedør. Det samme gjorde bruden.

Litt før klokken 16 hadde begge avgitt sitt ja. Ringene ble utvekslet og paret er for rette ektefolk å regne. Paret kysset til taktfast applaus fra gjestene, etterfulgt av allsang til Liverpools «You’ll never walk alone».

I kveld spiller Liverpool mot Tottenham i Champions League-finalen: «Drømmenes finale. Og den er helt unik»

Denne saken blir oppdatert!

NYGIFT: Trond Giske og Haddy N’jie får gratulasjoner utenfor Nidarosdomen. Foto: Therese Alice Sanne, VG

Haddy N’jie har sin gode venninne og NRK-kollega Ingrid Gjessing Linhave og venninnen og manageren Linn Halstensen som forlovere.

Blant gjestene er det mange gode Arbeiderpartinavn som Ingvild Kjerkol, Eva Kristin Hansen, Knut Storberget, Ingalill Olsen, Anniken Huitfeldt, Anette Trettebergstuen, Jorodd Asphjell, Tore O. Sandvik, Cecilie Myrseth og Sverre Myrli.

Toppledelsen i partiet ved Jonas Gahr Støre og Hadja Tajik er imidlertid ikke til stede.

Trond Giskes forlover er Tore Nordseth, en partikollega og venn fra Trondheim. Han er gift med Trondheimsordfører Rita Ottervik som selvfølgelig også er gjest både i kirken og til festen senere på kvelden.

Foto: Therese Alice Sanne, VG

Etter vielsen i Nidarosdomen har ekteparet invitert til real trøndersk låvefest på en privat gård utenfor byen. Der vil det bli servert lapskaus med kjøtt fra festgården, sjømat fra Trøndelag og lokal spekemat, samt kakebord som venner bidrar med på dugnad, kunne Giske fortelle VG i et intervju fredag kveld.

På spørsmål om avec’en – på tradisjonelt trøndersk vis – også inneholdt innerlommeblankt, svarte Trond Giske smilende at de iallfall skulle stå for kaffen ...

arrow-left















expand-left arrow-right GLEDET SEG: Tronds far Bjørn Giske.

At vielsen skjedde i Nidarosdomen, betydde mye for Trond Giske som har et svært nært forhold til praktkirken.

– Mamma er organist, sanger og dirigent og har jobbet mye med musikken i Nidarosdomen gjennom hele oppveksten min. Foreldrene mine giftet seg her og begge mine døtre er døpt her. Jeg gikk på Trondheim katedralskole, som har domen som sin kirke, fortalte Giske i VG-intervjuet.

BRYLLUPS-DONINGEN: En festpyntet Bentley 1956-årgang står parkert foran kirken, og skal frakte de nygifte til fest. Foto: Therese Alice Sanne, VG

Haddy N’jie og Trond Giske har vært et par i fem år og fikk en datter for to år siden. I det tidligere nevnte VG-intervjuet uttrykker hun glede over å gifte seg i Nidarosdomen.

– Jeg gleder meg veldig til å feire med nære venner og familie. Det føles fint å kunne gjøre det i Nidarosdomen, som Trond og familien har så nært forhold til og som jeg også har blitt så glad i, og der Maria er døpt, sier Haddy Njie.

Publisert: 01.06.19 kl. 15:39 Oppdatert: 01.06.19 kl. 16:21