FÅR EN GUTT: Julie Lake, kjent for «Orange Is the New Black» er gravid. Termin er i november. Foto: FREDERIC J. BROWN / AFP

«Orange Is the New Black»-stjernen Julie Lake venter sitt første barn

Den 36 år gamle skuespilleren skjønte at noe var galt, og hadde helt rett. Nå er en liten gutt på vei.

Skuespiller Julie Lake (36), aller best kjent for rollen som rusavhengige Angie Rice i Netflix-serien «Orange Is the New Black», er gravid. Dette blir hennes første barn med ektemannen Jeff Cahn, melder People.

– Vi skal ha en baby! Det blir spennende vei inn i det ukjente. Det vil bli et eventyr, og jeg gleder meg veldig, sier skuespilleren til nettstedet.

Termin er i november, og paret er allerede kjent med at det blir en gutt.

Her kan du se traileren fra den tredje sesongen av «Orange Is the New Black»:

Ifølge Lake, ble hun og Cahn klar over at hun var gravid for noen måneder siden, da de mistenkte at hun kunne være det – og bestemte seg for å ta en graviditetstest rett før mannen måtte reise bort noen dager.

– Vi tok testen kvelden før han skulle reise bort, og jeg var virkelig nervøs. Jeg sa «Nei, vi kan ikke gjøre det, bare kast den bort. Vi finner ut av dette senere, vi tar det når du er tilbake», innrømmer hun.

KJENTE FJES: Abigail Savage (til venstre), James McMenamin, Emily Althaus, Alan Aisenberg, Kimiko Glen, Samira Wiley og Julie Lake er alle skuespillere i Netflix-serien «Orange Is the New Black. Foto: Jordan Strauss / TT NYHETSBYRÅN

Testen var altså positiv. Og ifølge den 36 år gamle skuespilleren var ektemannen fra seg av glede siden han lenge har ønsket å bli pappa.

Selv hadde hun blandede følelser over den positive testen.

– Det var overveldende, men fint på samme tid. Det kom ikke som noen stor overraskelse, fordi jeg følte meg så rar. Jeg kjenner mange kvinner som sier de har vært gravide i uke seks og ikke kjent det på kroppen i det hele tatt. Men jeg visste at det var noe med meg, jeg var rar og tåkete – og hadde til og med problemer med hukommelsen, forteller hun til People.

Publisert: 07.06.19 kl. 21:32