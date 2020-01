SMILER BREDT: Asgeir Borgemoen og Heidi Ottesen Sandmo ble 12. januar i år foreldre til en liten jente. Foto: Privat

Asgeir Borgemoen ble pappa for første gang

Den kjente programlederen og barne-tv-verten har fått en liten jente. Nå viser paret fram sin datter.

I fjor sommer bekreftet programleder og barne-tv-profil Asgeir Borgemoen (48) til Dagbladet at han venter sitt første barn med samboer Heidi Ottesen Sandmo(38). Nå er paret blitt foreldre, avslører Borgemoen på sin Facebook-profil.

«Endelig er lille prinsessa og stoltheten til far kommet til verden i ekspress fart. Mammaen gjorde en fantastisk jobb. Heidi Ottesen Sandmo og den lille jenta har det bra! (Går fint med pappaen også....assa), skriver 48-åringen, etterfulgt av tre hjerter.

Den lille jenta kom til verden 12. januar, og til VG legger ikke Heidi Ottesen Sandmo skjul på at paret er svært fornøyde om dagen.

– Det er kjempeflott, vi storkoser oss og nyter dagene. Asgeir er jo verden beste pappa, det er nesten så han holder henne mens jeg ammer, sier hun ti VG.

SE, SÅ SKJØNN: Den lille jenta har foreløpig ikke fått noe endelig navn, så foreldrene kaller henne inntil videre bare for «Lillemor». Foto: Privat

Sandmo og Borgemoen har ennå ikke bestemt hva den nyfødte skal hete.

– Vi har noen navn til vurdering, og blir nok enige snart. Inntil videre kaller vi henne bare «Lillemor», forteller 38-åringen, som har to barn fra før av som samboeren har fungert som bonuspappa for.

BLE PAPPA: Asgeir Borgemoen har så langt fungert som bonuspappa for samboerens to barn. Nå har han også blitt pappa selv. Foto: Frode Hansen

Borgemoen er best kjent som «Asgeir – sjefen over alle sjefer» fra barne-tv-serien «Fritt Fram», som gikk på NRK fra 1999 til 2001. Han har også vært programleder for «Ekstrem oppussing» på TV3 i 2005. Våren 2011 deltok han i TVNorge-programmet «71 grader nord - Norges tøffeste kjendis», der han ble nummer to. I tillegg har han ledet bilprogrammet «Garasjen» på Viasat 4.

VG har også forsøkt å komme i kontakt med Borgemoen, uten å lykkes.

Publisert: 17.01.20 kl. 15:58

