FØRSTE KVINNE UT: Jenny Jenssen var den første som opptrådte under delfinalen med sangen «Mr. Hello». Foto: Julia Marie Naglestad/NRK.

MGP-delfinale for Nord-Norge: Se terningkast låt for låt

Elin and the Woods, Kevin Boine, Jenny Jenssen og Liza Vassilieva kjemper om den aller siste finalebilletten i Melodi Grand Prix.

For mindre enn 10 minutter siden

I kveld er det Nord-Norge sin tur til å kvalifisere én av sine som går videre til finalen i Trondheim neste helg.

Det står mellom: Duoen Elin Kåven og Robin Mortensen Lynch, som går under navnet «Elin and the Woods», med sangen «We Are as One», Liza Vassilieva med «I am Gay», Jenny Jenssen med låten «Mr. Hello» og Kevin Boine med «stem på mæ».

Første kvinne ut delfinalen var Jenny Jenssen. Hun var også med på MGP for 13 år siden, den gangen som nybakt mor. I kveld hadde hun med seg datteren på scenen.

Men vår anmelder var likevel ikke så begeistret over opptredenen:

– Jenssens låt er fryktelig blid og positiv, som sangeren bak. Det skal både den og hun ha. Det er også det eneste låten har, der den gjentar seg selv til det uendelige i et slags cabaretinnslag fra et mye mørkere sted enn Fornebu, sier han og ender på terningkast to.

Jenssen møtte Elin & The Woods i duell. Det var Elin and The Woods som gikk videre til gullduellen.

DATTEREN MED: Jenny Jenssen hadde med sin 13 år gamle datter opp på scenen. Foto: Julia Marie Naglestad/NRK.

Lørdagens delfinale er den siste av i alt fem delfinaler. Tidligere har Kristin Husøy, Rein Alexander, Raylee og Magnus Bokn kvalifisert seg for en finale.

I tillegg er det fem forhåndsvalgte finalister: Ulrikke Brandstorp, Emil og Didrik Solli-Tangen, Akuvu, Sondrey og Tone Damli.

ELIN AND THE WOODS: Duoen Elin Kåven og Robin Mortensen Lynch gikk videre til gullduellen. Foto: Julia Marie Naglestad/NRK.

Sistnevnte opptrer for første gang med låten «Hurts Sometimes» i kveld.

– Men jeg aner ikke hvor jeg ligger i landskapet i forhold til de andre før låten er presentert. Det er litt grusomt å ha den siste finalelåten som blir kjent, sa hun til VG tidligere denne uken.

Tor Martin Bøe anmelder artistens fremføring! Vi vil også gjerne at du kaster terning:

Publisert: 08.02.20 kl. 20:14

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser