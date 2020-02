LYKKELIG: Lisa Vassilieva etter kveldens triumf. Foto: Julia Marie Naglestad/NRK

Liza stakk av med den siste MGP-billetten: – Budskap som jeg føler alle kan relatere seg til

Liza Vassilieva (30) danket ut duoen Elin & The Woods i kveldens gullfinale med låten «I Am Gay».

Oppdatert nå nettopp

I kveld var det Nord-Norge sin tur til å kvalifisere én av sine til finalen i Trondheim neste helg. Liza Vassilieva og duoen Elin & The Woods vant hver sin innledende runde og kjempet dermed om den aller siste finalebilletten i Melodi Grand Prix.

Til slutt var det Liza Vassielieva som trakk det lengste strået.

– Jeg har ikke skjønt det ennå. Det har ikke gått opp for meg. Det er utrolig! sier Vassilieva til VG rett at navnet hennes ble ropt ut på scenen på H3 Arena på Fornebu.

Tror du denne låten holder helt til finalen i Rotterdam?

– Jeg håper jo det!

– Passer perfekt inn i Grand Prix

Selv om låten heter «I Am Gay» kommer ikke 30-åringen ut av skapet. Hun forteller at sangen handler om å være annerledes, og at den passer perfekt inn i MGP-verdenen.

– Dette er et universelt budskap som jeg føler alle kan relatere seg til på en eller annen måte, og en låt som representerer folket. Derfor passer den perfekt inn i Grand Prix. Også er det en veldig gladlåt!

BILLETT TIL FINALEN: Lisa Vassilieva kom videre til finalen i Trondheim med låten «I Am Gay». Foto: Julia Marie Naglestad/NRK.

30-åringen er født i Murmansk i Russland, og flyttet til Norge da hun var tre år gammel. Hun har siden bodd i Kirkenes, med unntak av fem år da hun studerte i Trondheim.

Musikk og låtskriving har ved siden av kunst og tegning, vært en lidenskap for Liza i store deler av livet. Å se musikkvideoer på MTV etter skoletid, ble hennes vindu mot popmusikken, har NRK tidligere opplyst pressen om.

Etter hvert oppdaget Liza programmet Magic Music Maker og begynte å lage egne låter som hun blant annet deltok med på UKM.

Se VGs og lesernes terningkast lenger ned.

VGs anmelder: Gjennomsnittlige låter

Den store MGP-finalen arrangeres i Trondheim neste lørdag.

Jenny Jenssen møtte Elin & The Woods i duell i kveld. Det var altså Elin and The Woods med sangen «We are as One» som gikk videre til gullduellen. Lisa Vassilieva slo ut Kevin Boine og ble med den andre i gullfinalen.









ELIN AND THE WOODS: Duoen Elin Kåven og Robin Mortensen Lynch gikk videre til gullduellen, men måtte se seg slått.

Lørdagens delfinale var den siste av i alt fem delfinaler. Tidligere har Kristin Husøy, Rein Alexander, Raylee og Magnus Bokn kvalifisert seg for finalen.

I tillegg er det fem forhåndsvalgte finalister: Ulrikke Brandstorp, Emil og Didrik Solli-Tangen, Akuvu, Sondrey og Tone Damli.

Sistnevnte opptrådte for første gang med låten «Hurts Sometimes» i kveld. Sangen gikk ikke helt hjem hos vår anmelder:

– Nok en gang må man spørre seg hvorfor noen låter er gått videre, mens andre må kjempe seg fram til finale, mente Tor Martin Bøe og ga fremføringen terningkast tre.

Han synes ikke noen av finaleplassene imponerer.

– Det er to-tre passe gjennomsnittlig greie låter som kan gjøre det godt i Rotterdam. Men det skal skje noe virkelig magisk i løpet av den neste uken om vi neste lørdag skal få tidenes MGP-finale – som programlederne selvsagt hevder, sier han.

Tor Martin Bøe anmeldte alle artistenes fremføringer. Det kan også VGs lesere:

Publisert: 08.02.20 kl. 20:14 Oppdatert: 08.02.20 kl. 21:59

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser