Gaute Grøtta Grav slutter i «Farmen»

Etter å ha ledet Farmen i 13 sesonger, takker 40-åringen for seg.

Grøtta Grav vant første sesong i 2001, og fikk fire år senere jobben som programleder. Men etter å ha ledet programmet i 13 sesonger, kaster 40-åringen inn håndkleet.

– Jeg slutter med «Farmen» nå, og gleder meg til å jobbe med andre prosjekter fremover, sier han til TV 2.

Kanalen jobber nå med å finne en erstatter. I mars i fjor ble det også klart at 40-åringen er ferdig som programleder for Farmen Kjendis, og at Sjåstad Christiansen blir ny programleder.

– Kapittelet om Farmen har vært langt og innholdsrikt. Nå gleder jeg meg til å starte på et nytt kapittel i livets bok og ta fatt på nye prosjekter. For første gang på 15 år er ikke timeplanen for høsten spikret allerede i februar. Det føles uvant, og veldig deilig, sier Grøtta Grav til TV 2.

40-åringen forteller at han allerede har fått interessante tilbud om nye prosjekter, både i TV 2 og andre steder.

– Jeg vil bruke tiden som kommer til å sette kursen videre, sier han til kanalen.

