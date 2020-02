KJÆRESTER: Jahn Teigen (32) og Anita Skorgan (23) i 1982. Foto: Malcolm Goy

Jahn Teigen og Anita Skorgan: Gift i tre år – venner for livet

Jahn Teigen trodde ikke det var sant, da han møtte «selveste Anita Skorgan» for første gang og hun ble med ham hjem etter en middag hos venner.

«Jeg, som bare var en gæern surrekopp fra Tønsberg, og hun som var vakker, smart, kjent og populær, og som kunne alt (...)»

Slik ordla han seg i boken «Om Jahn Teigen», som ble ført i pennen av Morten Stensland og kom ut i 2008.

Anita Skorgan og Jahn Teigen giftet seg i Oslo 17. februar 1984. Da hadde de allerede vært kjærester i fem år.

Det var kjærlighet ved første blikk. Men ekteskapet varte bare i tre år.

BRYLLUP: Anita Skorgan og Jahn Teigen giftet seg 17. februar 1984. Foto: Hans Olav Forsang

Tirsdag kom beskjeden om at den folkekjære artisten Jahn Teigen er død, 70 år gammel. Han sovnet stille inn mandag kveld på Ystad sykehus. Anita Skorgan minnes sin tidligere ektemann Jahn Teigen med å dele et dikt på Facebook.

Møttes i Grand Prix

Anita var pianotalentet med bakgrunn fra NRKs pikekor, som vant den norske finalen i Melodi Grand Prix med «Casanova» i 1977 og med «Oliver» i 1979.

Jahn var vokalist i rockebandet Popol Ace, drev crazyhumor i Prima Vera og hadde flere ganger siden 1974 deltatt i Melodi Grand Prix.

Hun var vidunderbarnet, han sang «Voodoo» iført skjelettdrakt i 1976. Den MGP-finalen skal ha vært første gang Anita og Jahn møttes.

«Hastverk» var hennes sang.

ADIEU: Anita Skorgan og Jahn Teigen sang «Adieu» i Eurovision Song Contest i 1982. Foto: Bo Mathisen

Delte frekvens og undring

Da de to artistene ble kjærester i 1979, brydde de seg ikke om aldersforskjellen på ni år. De var sjelevenner. Jahn formulerer det slik i biografien fra 2008:

«Vi delte på en måte samme frekvens, vi følte de samme spørsmålene og undringen rundt livene våre, og det som måtte være meningen med det hele.»

Jahn og Anita ble det store Melodi Grand Prix-paret. Sammen sang de «Adieu» i Eurovision Song Contest i 1982 og endte som nummer 12.

Året etter kom «Cheek to cheek», albumet som solgte 120 000 eksemplarer.

De folkekjære artistene var åttitallets store kjendispar. 500 mennesker ventet på brudeparet som ankom Oslo rådhus i svart Cadillac.

Jahn hadde solbriller og smoking, Anita lys pels med tusenfryd i buketten. Ordfører Albert Nordengen kom med favnen full av mimosa og tulipaner.

Medieinteressen ble ikke mindre da datteren Sara ble født 25. august 1984.

Men det tok ikke så lang tid før de hete følelsene kjølnet.

FORELDRE: Anita Skorgan og Jahn Teigen ble foreldre til Sara 25. august 1984. Foto: Hans Olav Forsang

Oppdaget forskjellene

«Etter hvert oppdaget vi begge to hvor forskjellige vi egentlig var når den intense

fascinasjonen og forelskelsen var over», skriver Anita i «Om Teigen».

De to småbarnsforeldrene ble innhentet av hverdagen:

«Så står man der som to hverdagsmennesker som skal dele et liv og skal dele praktiske ting og et barns oppfølging. Og da ble det etter hvert veldig klart for meg at vi er veldig, veldig forskjellige», skriver Anita.

Hun forklarer at de var «ulike i måten å tenke på, måten å forholde seg til seg selv på, til hverandre, til verden, til verdier, til alt.»

BRUDD: Anita Skorgan og Jahn Teigen fotografert i 1987, året da de gikk fra hverandre. Foto: Per Fronth Nygaard

Overraskende brudd

Hun forteller i boken at bruddet etter bare tre år kom som lyn fra klar himmel på Jahn, selv om forholdet ikke hadde fungert på lenge.

«Jahn ble nok sittende igjen litt undrende og lure på hva han hadde gjort galt. Men han hadde jo egentlig ikke gjort noe feil,» forteller Anita i boken.

Det var ulikhetene som ble for store.

«Vi var så forskjellige at jeg følte der og da at det var umulig å få forklart det. Uten å såre,» forteller Anita i Teigen-biografien.

Skilsmissen var opprivende og omtalt i avisene hver dag. Men Anita og Jahn gikk hver kveld på scenen sammen i operaen «La Bohème».

Delte hus og frokost

Etter bruddet bodde Anita en periode i andre etasje i huset i Dagaliveien i Oslo.

«Så vi spiste frokost nede på kjøkkenet hos meg med Sara, samtidig som vi fortsatte å bearbeide den situasjonen vi var i. Vi hadde vært sammen nesten hele

døgnet i de syv årene siden vi møtte hverandre. Vi hadde jo valgt hverandre – inngått ekteskap, vi hadde en liten jente som vi begge var uendelig glad i, og vi var

venner», skriver Teigen.

Siden delte de en tomannsbolig. Begge fikk nye kjærester. Men vennskapet bevarte de i alle år og det musikalske samarbeidet har alltid vært tett.

BURSDAG: Jahn Teigen og Anita Skorgan feirer niårsdagen til Sara. Foto: Jan Petter Lynau

– Vi er venner

Jahn var åpenhjertig om livet som ble vanskelig i årene etter bruddet, men omtalte alltid Anita med varme og kjærlighet:

– Du hater ikke noen du elsker. Anita, min tidligere kone, ikke sant? Vi har vært nakne sammen, vi har vært venner, vi er venner. Vi må utvikle det istedenfor å bruke hele livet vårt på å mase «ja, men vi ble skilt». For det er en grunn til at vi var sammen. Det blir aldri borte, sa Jahn til VG i 2004.

SAMARBEID: Anita Skorgan og Jahn Teigen ble gjenforent på scenen i 2009. Foto: Pål Terje Støtvig

På scenen ble de gjenforent i 2009, etter at hun hadde sunget «Adieu» og Friendly» sammen med ham som ekstranumre på lukkede eventjobber året før.

– Stolt av oss

Jahn fortalte VG den gang at han og Anita hadde startet en samtale tyve år tidligere som de fremdeles holdt på med.

– Det er noe som skjer med mennesker når øynene møtes og du vet at ingen vil hverandre vondt. Som med Anita. Jeg er stolt! Stolt er mitt nye ord nå – jeg er stolt av oss, av sangene våre, av Sara. Stolt av alt vi holder på med, uttalte Jahn.

Så sent som i fjor bekreftet Anita at vennskapsforholdet besto:

– Ja, vi har en god del kontakt, det har vi. Det har vi alltid hatt, fortalte Anita Skorgan (61) før premieren på Teigen-hyllesten «Optimist» i september i fjor.

Sara snakket samtidig om forholdet sitt til faren:

– Jeg og pappa sitter og er kompiser, snakker om kunst og ideer og er kreative, fortalte Sara Skorgan Teigen (35).

