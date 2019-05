UT MOT PRESSEN: Fredrik Virtanen går knallhardt ut mot pressen etter metoo-anklagene mot ham i 2017. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Fredrik Virtanens oppgjør med svensk presse etter metoo: – Burde be om unnskyldning

Aftonbladet-kommentatoren ble omtalt som Sveriges svar på Harvey Weinstein. Nå kommer han med knallhard mediekritikk i boken «Uten nåde – en ransakelse».

Metoo-bevegelsen slo hardere ned i Sverige enn mange andre land høsten 2017.

Aftonbladet-kommentator Fredrik Virtanen ble navngitt som angivelig voldtektsmann av medieprofil Cissi Wallin. Flere kvinner sto frem med anklager om seksuell trakassering, og svenske medier identifiserte ham med navn og bilde.

Voldtektsanmeldelsen ble henlagt etter bevisets stilling.

SVTs graveprogram «Uppdrag granskning» gjennomgikk saken og fant flere faktafeil i svensk presses dekning av saken. Flere mediehus ble felt av det svenske presseorganet for å bryte god presseskikk.

Ønsker unnskyldning

Nå har ulike svenske medier publisert utdrag fra og skrevet om boken «Uten nåde» som er gitt ut på det norske forlaget Gloria, etter at svenske forlag takket nei.

– Jeg tror de gjør det fordi de har dårlig samvittighet for at jeg ikke fikk komme til med min sak da det skjedde. De spurte så klart, men det var ikke sånn at de hadde ambisjoner om å la meg komme til med min side, sier han til VG.

– Hva skal til for at du kan føle deg ferdig med saken?

– De burde be om unnskyldning til meg, og sine lesere. Metoo har vært utmerket og har gitt mye gode resultater på arbeidsplasser og sånn. Men disse overgrepene i mediene har ført til at det er stille i Sverige. Metoo har havarert på mange måter i Sverige, mener han.

Han peker på en annen type stillhet da stormen sto på.

– De som var stille, det tror jeg var det vanskeligste. At ingen gjorde motstand, sier han.

Han bedyrer imidlertid at han ikke er sint, og at livet begynner å bli stabilt igjen.

– Men det er klart det finnes bitterhet, hvem hadde ikke blitt bitter over å bli overkjørt av et helt svensk mediesamfunn.

Vil ikke tilbake til pressen

Virtanen har erkjent at han har oppført seg ufint, og i egen avis kalte han seg selv for «drittsekk» i november 2017. Men han ar hele tiden nektet for voldtektsanklagen. Formålet med boken er imidlertid å ransake svensk presse under metoo-bevegelsen.

– Svenske medier har ingen tradisjon for å si at dette ble feil og «vi skal rette det opp». VG «fucket opp» med Trond Giske, men dere tok på eksemplarisk vis ansvar for det, og holdt pressekonferanse, og ba om unnskyldning. Dere har gjort helt rett og tatt ansvar for en feil, det gjør de ikke i Sverige. Det er ødeleggende for meg, men også for metoo, sier Virtanen.

Han er også kritisk til mangelen på rettspraksis under metoo.

– I Sverige er det slik at om man har sonet en straff, skal man inn i samfunnet igjen. Sånn er det ikke nå. Jeg kan ikke sone en straff når jeg ikke er dømt for noe.

– Ønsker du å ta igjen overfor svensk presse for det du har vært utsatt for?

– Nei, ikke egentlig. Men det er det eneste jeg kan. Jeg kan jo bli vaktmester, men det her er mitt yrke.

Anklageren vil ikke lese boken

Innledningsvis i boken er både Virtanens og Wallins forklaringer fra politiavhør tatt med. Han har ikke vært i kontakt med henne i forbindelse mot bokutgivelsen.

– Jeg synes jeg er veldig sjenerøs som lar henne fortelle hele sin historie. Det hadde jeg ikke behøvd i det hele tatt. Jeg har vært så hederlig og ærlig som jeg kunne, forteller han.

Selv har Wallin lagt ut et Instagram-innlegg hvor hun sier at hun ikke vil gi ytterligere kommentarer til saken.

– Jeg tenker ikke å lese Fredrik Virtanens «ransakende» bok. For den kommer med størst sannsynlighet til å ikke inneholde en rad av nettopp ransakelser. Han har hittil, i løpet av de mange årene han systematisk har utsatt kvinner for overgrep og sexisme, aldri vist seg kapabel eller villig til å vie seg til nettopp selvransakelse, skriver hun.

Publisert: 01.05.19 kl. 20:42 Oppdatert: 01.05.19 kl. 21:16