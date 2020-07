FERIESTED: Den norske kongefamiliens feriested Bloksberg, på øya Hankø i Østfold. Foto: Kristoffer Iversen

Märtha har solgt kongehytta

Prinsesse Märtha Louise (48) har solgt sommerstedet på Hankø.

I august 2018 ble det kjent at prinsesse Märtha ville selge sommerstedet på Hankø.

Nå er hytta solgt, ifølge Børsen som først omtalte saken.

VG har foreløpig ikke lykkes med å komme i kontakt med megler Torbjørn Ek. Han sier til nettavisen at både pris og kjøper er konfidensielt.

Bloksberg har tilhørt kongefamilien helt siden daværende kronprins Olav kjøpte den i 1947. Da hadde han allerede leid den i årene før andre verdenskrig.

SOLGTE HYTTA: Etter nesten to år er Märtha Louises feriested på Hankø solgt. Foto: Frode Hansen / VG

Etter at kong Olav gikk bort i 1991 arvet kong Harald feriestedet. Kong Harald skal allerede da ha bestemt at landstedet på Hankø en gang i fremtiden skulle tilfalle prinsessen.

I juni ble det kjent at prisen på ferieparadiset ble dumpet fra 35 millioner norske kroner til 25 millioner kroner. Verdien ble først anslått til å ligge rundt 70 millioner.

Eiendommen er på over 400 kvadratmeter, og har tolv mål stor tomt. Märtha har tidligere skrevet i sosiale medier at hun kommer til å savne utsikten fra feriestedet.

