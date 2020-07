NYTT SAMARBEID: Artistane Kid Cudi og Eminem. Foto: O'Connor/AFF-USA.com / AFF/ETIENNE LAURENT / EPA

Rapduo refsar folk som ikkje vil bruka munnbind i ny låt

I deira første låt saman, refsar rapparane Eminem og Kid Cudi folk som ikkje vil bruka munnbind.

Dei to sleppte den nye låten «The Adventures of Moon Man and Slim Shady» på fredag. Låten er innom fleire tema, frå folk som ikkje vil bruka munnbind til politivald, skriv CNN.

Duoen har også sleppt ein animert video til den nye låten, der dei to artistane blir framstilte som det som kan sjå ut som superheltar.

I verset til Eminem er han ganske tydeleg i kritikken av folk som ikkje bruker munnbind mot coronasmitte.

Han rappar:

«Don't wanna wear a mask and they're just scoffing

And that's how you end up catching the shit off 'em

I just used the same basket as you shopping

Now I'm in a fuckin' casket from you coughin'»

Teksten er henta frå genius.com. Fritt omsett til norsk rappar han «folk ikkje vil bruka masker …, det er slik du endar opp med å få driten frå dei, eg brukte nettopp same korg som deg då eg handla, nå er eg i ei jævla kiste frå hostinga di».

I låten er den kjente rapparen er også kritisk til politivald og drap på svarte. Han nemner George Floyd som blei drepen av politiet og Ahmaud Arbery som blei skoten og drepen då han var ute og jogga.

Eminem spør vidare i verset korleis det er mogleg at så mange i politiet ikkje er reielege. Deretter siterer han George Floyd som sa at han ikkje kunne pusta, då Derek Chauvin hadde kneet på nakken hans.

«Prayers to George Floyd and Ahmaud Arbery

How the fuck is it that so many cops are dirty?

Stop, man, please, officer, I'm sorry

But I can't breathe when I got you on top of me

Your goddamn knee's on my carotid artery».

Kid Cudi hintar så i siste vers at samarbeidet mellom dei to artistane fortset med to låtar til, «The trilogy continues», rappar han.

Det har komme fleire låtar i år som tar opp liknande tema som Eminem og Kid Cudi gjer.

Blant anna sleppte den amerikanske hiphop-stjerna Anderson Paak låten «Lockdown» saman med Jay Rock i juni. Låten handlar om Black lives matter-demonstrasjonane i USA, politivald og nedstenginga av landet.

Publisert: 11.07.20 kl. 13:09

