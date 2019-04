PROFILERT GJENG: Dorthe Skappel, Vebjørn Sand og Kjetil André Aamodt var blant gjestene hos Solveig Kloppen i «En kveld hos Kloppen» i 2016.Nå legges programmet på is. Foto: TV 2

TV 2 dropper «En kveld hos Kloppen»: – Hvorfor får du spørre TV 2 om

I fire sesonger har Solveig Kloppen tatt imot kjente og kjære hjemme hos seg selv. Nå er det slutt.

Oppdatert nå nettopp







Fredag i forrige uke ble det kjent at programleder-profil Solveig Kloppen (47) er nominert til to Gullruten-priser. I tillegg til publikumsprisen er hun også med og kjemper om Gullruten for beste programleder i «Det jeg ikke fikk sagt». Men Kloppen har også i fire sesonger hatt stor suksess med TV 2 -programmet «En kveld hos Kloppen». Nå har TV 2 bestemt seg for å legge prosjektet på is inntil videre.

Det bekrefter også programredaktør i TV 2, Jarle Nakken, til VG.

– Vi er veldig godt fornøyde med den jobben Solveig har gjort, programmene, gjestene og samarbeidet med produksjonsselskapet Monster. Solveig er en fantastisk programleder, som behersker mange sjangere, og hun er én av de viktigste profilene vi har i TV 2. Ut fra en helthetsvurdering med tanke på nåværende behov har vi likevel bestemt at det ikke blir en ny sesong våren 2020. Men det betyr ikke at «En kveld hos Kloppen» er ferdig for godt. Vi kommer til å vurdere prosjektet på et senere tidspunkt, sier programredaktøren.

Sett denne? Morten Hegseth gjestet «En kveld hos Kloppen», og fortalte om en hendelse som fikk Solveig Kloppen til å knekke sammen av latter:

Tall VG har fått innsyn i viser at programmet ligger og vaker på om lag 300.000 seere per program. Tall fra strømmetjenesten Sumo er ikke medregnet.

I 2017 vant Kloppen Gullruten med programmet, i kategorien «Beste kvinnelige programleder». Året etter ble programmet nominert i klassen «Beste underholdningsprogram».

Til VG legger programlederen ikke skjul på at hun er lei seg for at det per nå er bestemt at det ikke skal produseres flere sesonger.

les også Disse kan vinne Gullruten: Morten og Vegard er nominert

– Jeg skulle gjerne laget en ny sesong, jeg. Jeg skulle gjerne gjort det i mange år til. Jeg elsker å lage «En kveld hos Kloppen». Men nå har TV 2 tatt en avgjørelse som sier at det ikke blir noe mer. Hvorfor får du spørre TV 2 om, sier hun.

«En kveld hos Kloppen produseres av produksjonsselskapet Monster, og etter hva VG kjenner til, har TV 2s avgjørelse vekket reaksjoner innad i produksjonsselskapet.

VILLE FORTSETTE: Solveig Kloppen, her på sitt eget kjøkken under et intervju med VG for en tid siden, legger ikke skjul på at hun synes det er trist at TV 2 ikke lenger ønsker å satse på det som er hennes hjerteprosjekt. Foto: Trond Solberg

– Jeg kan ikke svare for Monster, men på egne vegne er jeg lei meg for at det er stopp nå. Det tar tid å etablere et TV-program i disse dager, og jeg opplever at seerne er blitt glad i programmet og at det fortsatt er mange spennende folk som har lyst til å komme på besøk. Jeg kan ikke si at jeg føler at jeg er vraket, men jeg føler at programmet mitt er det. Det er en fantastisk gjeng som lager dette, og det er synd med tanke på at det finnes så mye kompetanse i denne redaksjonen, mener 47-åringen.

Programredaktør Jarle Nakken er ikke bekymret for Kloppens fremtid i TV 2, selv om hennes hjerteprosjekt nå legges på is.

les også Solveig Kloppen og mannen: – Vi krangler om hvordan vi krangler

– Solveig behersker flere sjangere og er en svært allsidig og viktig profil for oss. Det at hun er nominert til Gullruten med «Det jeg ikke fikk sagt», er et bevis på det. Vi er i dialog rundt flere spennende prosjekter, i tillegg til det hun allerede er en del av – som «Norske talenter». Prosjektene står i kø for henne, mener Nakken, som ikke vil si så mye om hva eller hvem som skal ta over etter «En kveld hos Kloppen».

– Det er det for tidlig å si noe om. Vi har mange spennende prosjekter på gang, sier han.

Publisert: 11.04.19 kl. 15:12 Oppdatert: 11.04.19 kl. 15:34