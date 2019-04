SYK: Tony Mills forteller at han fikk kreftdiagnosen for sent, og at svulsten er for stor til å fjernes. Foto: Krister Sørbø/VG

Tidligere TNT-vokalist Tony Mills (56) har fått kreft

Artisten skriver på Facebook at han ble diagnostisert med kreft etter en bilulykke.

– Nylig diagnostisert, men altfor sent. Jeg har lidd siden slutten av fjoråret, kort tid etter en bilulykke før jul, som stoppet opp fordøyelsessystemet mitt og etterlot meg med indre smerter som var vanskelig å isolere og forstå, skriver 56-åringen i et åpenhjertig innlegg.

Han skriver ikke hva slags kreft han er rammet av, men forteller at han har en svulst som har fått vokse i ett år før den ble oppdaget, og at den derfor ikke kunne fjernes.

Gir ut et siste album

Den britiske artisten har vært musiker siden han var 14 år gammel, og er mest kjent som vokalist i det norske bandet TNT fra 2007 til 2013. De senere årene har han jobbet mest som soloartist, og gitt ut en rekke album.

Mills skriver i innlegget at han vil gi ut albumet «Beyond the Law» i juni.

– Det vil åpenbart bli mitt siste skrevne arbeid som artist.

Artisten forteller at han ikke har planer om å gjøre mye den siste tiden, annet enn å skrive for andre artister og tilbringe tid med kona Linda og dyrene på gården deres. Mills skriver at han ikke vil gjøre noen konserter.

– Jeg har alltid trodd på å gi plass til de yngre og gi dem deres rettmessige muligheter mens de er unge og i form til å gjøre det, med den energien som kreves.

«Rock on»

Han skriver at han snart vil få beskjed om hvor lang tid han har igjen å leve.

– Jeg vil være så sosial som mulig, så lenge jeg kan, frem til jeg ikke klarer lenger, og da vil kona mi informere alle om omstendighetene. Takk for støtten under min tid som sanger og låtskriver, jeg har møtt og jobbet med mange av mine helter og jeg har levd drømmen fra da jeg var en «starstruck» tenåring, mot alle odds og råd fra foreldre og lærere, som alle tok feil. «Rock on», avslutter han innlegget.

Mills har tidligere hatt problemer med helsen. I 2010 ble han erklært klinisk død i to minutter på grunn av et hjerteinfarkt han fikk på Oslo Lufthavn. Da han ble operert av legene fant de ut at han hadde hatt to tidligere hjerteinfarkt.

– Livet har gitt meg en tupp i ræva; nå føler jeg at tiden er inne for å vise meg verdig den nye sjansen, sa han den gangen, og ga noen år senere ut albumet «Over My Dead Body».

