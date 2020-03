TOK SEG TILBAKE: Asgeir Borgemoen, Hege Bøkko og Tommy Sharif utgjorde finalen i «Torpet kjendis». Foto: Alex Iversen, TV 2

Vant «Torpet» og er tilbake på «Farmen kjendis»: – Jeg var forbannet i én uke

TV-profilen kommer inn igjen som deltager i «Farmen kjendis». NB. Spoiler alert.

Oppdatert nå nettopp

Barne-TV-profil Asgeir Borgemoen (48) kom nylig inn som utfordrer i «Farmen kjendis» sammen med Mia Gundersen (58). Den gang bestemte deltagerne at Gundersen fikk ble værende, noe som gjorde at Borgemoen måtte ta til takke med sidekonkurransen «Torpet kjendis».

I «Torpet kjendis»-finalen, som ble lagt ut på Sumo natt til mandag, ble det klart at Borgemoen vant finalen og med det kommer inn igjen på «Farmen kjendis» tirsdag.

Husker du denne? Det skapte overskrifter da det ble kjent at Triana Iglesias ble alvorlig skadd under innspilling av «Farmen Kjendis» i høst:

– Da jeg kom inn på «Torpet kjendis» tenkte jeg at her skal jeg holde ut og her skal jeg være. Jeg tenkte at jeg skulle inn igjen på «Farmen kjendis». Jeg kjente at det drev meg litt, sier 48-åringen til VG.

I finalen, som vatr en kunnskapskonkurranse, møtte han Hege Bøkko (28) og Tommy Sharif (43).

– Vi hadde det greit der, men jeg må si at det er litt overdrevent ... Det var ikke ubehagelig på «Farmen kjendis» heller. Kom igjen da, hallo! Det var ikke så mye filming på «Torpet», vi var ganske mye for oss selv og hadde det fint, forteller han.

Og:

– Jeg var ganske trygg, for spørsmålene handlet om det vi holdt på med.

les også Ny ordkrig etter Hege Bøkko-exit i «Farmen kjendis»: – Det var noe som skurret mellom oss

«Torpet kjendis»-vinneren følte seg aldri sikker på at han kom til å vinne, i en kunnskapskonkurranse som var svært jevn.

– Jeg var sikker på at det skulle gå over til utslagsspørsmål, for jeg tror Heges siste svar var en form for stress-glipp. Men det var gøy å vinne.

Til VG bekrefter skøyteløper Hege Bøkko at hun mildt sagt lot seg irritere over spesielt to av de svarene hun avga.

les også «Farmen kjendis»-deltager Erik Alfred Tesaker sier han ble mobbet og banket som ung: – Jeg var et utskudd

FIKK KLEM: Asgeir Borgemoen fikk en god klem av Hege Bøkko etter å ha vunnet «Torpet kjendis»-finalen. Foto: Alex Iversen, TV 2

– Jeg blandet mellom løvtrær og bartrær, og så var det dette med melking og jurbetennelse hos kua da. Hva man skulle se etter. Jeg vet jo i utgangspunktet at det er slintrer i melka som er svaret, men kua vår inne på gården startet med å få jurbetennelse. Og da var det ikke slintrer i melka vi så, men blod. Jeg var bare skikkelig irritert over de to svarene. Det irriterte meg, og etter å ha kommet hjem, våknet jeg opp om nettene og var sur. Jeg var forbannet i én uke, erkjenner hun.

Asgeir Borgemoen derimot, var svært fornøyd med utfallet.

– Jeg kjente at når jeg dro tilbake til hovedgården, så gledet jeg meg til å overraske de andre deltagerne. Det var en fantastisk fin gjeng. Og det å være den første til å bli stemt hjem, men som får komme tilbake igjen på denne måten ... Jeg var en fornøyd mann, sier han til VG.

Publisert: 16.03.20 kl. 07:01 Oppdatert: 16.03.20 kl. 08:35

Les også

Fra andre aviser