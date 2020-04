SELFIE: Dennis Vareide sitter i likhet med de fleste andre i Norge isolert hjemme hos seg selv. Foto: PRIVAT

Min karantenepåske: Dennis Vareide

VG spør – kjendisene svarer. Dennis Vareide (29) røper at han elsker «Ex on the Beach», men selv drømmer om å være med i helt andre realityshow.

Med hjemmepåske over hele landet, har VG samlet et knippe kjendisers beste råd, tips og historier.

Dennis Vareide ble kjent gjennom YouTube-kanalen «Prebz&Dennis». Prosjektet ble avsluttet i 2018. Vareide har siden vært å se som deltager i «Farmen kjendis». Han er nå ansatt som vaktsjef i NRK, i tillegg til at han har egen YouTube-kanal.

Hvordan har ditt siste døgn vært?

– Veldig spennende, har sortert klesskapet mitt og tørket støv. Har også bestemt meg for at jeg trenger nye persienner som jeg driver og ser på og skal bestille online nå.

Hva savner du mest fra tiden før coronautbruddet?

– Å kunne gå ut med venner.

Hvor mye skjermtid bruker du på telefonen?

– I går faktisk bare én time og 18 minutter (brukte da tid på laptop og PC i stedet). Men forrige lørdag var jeg oppe i fem timer og 38 minutter.

Hvordan holder du kontakt med venner og familie?

– Det går mye i snaps og sending av diverse memes på Messenger egentlig.

Hva er ditt favorittspill?

– Jeg har blitt 80 år og spiller Wordfeud på mobilen

Hvilket realityprogram ville du ha vært med på?

– «71 grader nord» eller «Kompani Lauritzen»! Begge ser ut som en sinnssyk utfordring for en nerd som meg. Det hadde vært gøy!

Hvilket søppel-TV-program elsker du?

– «Ex on the Beach»!

Hva er din favorittkonto på Instagram, YouTube og TikTok?

– YouTube: Jottersen! Youtube-versjonen av Rådebank på NRK. Veldig gøy og veldig harry! Instagram: Synes Rammnieu er morsom. Er alt for boomer for TikTok.

Hva er den morsomste DM-en du har fått?

–Jeg får lite morsomme DMs. For det meste blir jeg tagget når det kommer instaposter om folk som ikke har lappen, eller om hvordan man skal ta vare på planter.

Hvilken er den siste selfien du tok. Vær ærlig!

– Helt ærlig, jeg tar veldig lite selfies. Kun på snap til venner og de lagres ikke, hehe. Men kjøpte meg nylig VR-Briller da.

Dennis Vareide iført sine nye VR-briller (intervjuet fortsetter under bildet):

VIRTUAL REALITY: Dennis Vareide med brillene som gir illusjonen av å være til stede i et kunstig miljø. Foto: PRIVAT

Hva er det beste eller flaueste møtet du har hatt med en fan?

– Ikke flaut for meg, men det skjer ofte at foreldre vet hvem jeg er, og ikke kidsa. Men de tror kidsa er superfan. Ender vanligvis opp med at jeg tar bilde mer moren eller faren i stedet.

Hva er ditt beste minne fra 2019?

– Sommeren 2019 står som et stort høydepunkt for meg. Utrolig mye moro, fint vær og gøy kvelder!

Hva er ditt beste karantene-tips?

– Kjøp VR-Briller!

Hva er det første du skal gjøre når karantenen er over?

– Bruke opp alle pengene mine på byen. Både dem og jeg har godt av det.

Hva gleder du deg mest til når hverdagen blir normal?

– Slik som det ligger an nå, tipper jeg at jeg ser frem til julaften. Blir digg med pinnekjøtt.

Publisert: 09.04.20 kl. 10:37

