Trond Giske om Ari Behn: – Skulle ønske du selv forsto hvor god du var

Ap-politikeren minnes sin venn Ari Behn, som gikk bort første juledag.

– Jeg skulle ønske hele Norge hadde fått muligheten til å bli kjent med det gode mennesket du var. Jeg skulle ønske du selv forstod hvor god du var, skriver Trond Giske om Ari Behn i et åpent Facebook-innlegg onsdag kveld.

Der omtaler han Behn som generøs, snill, følsom og oppmerksom. En som alltid så menneskene rundt seg, og som hadde noe godt å si til alle.

– Takk for tiden vi fikk med deg, Ari, og takk for alt du ga oss.

De to har vært nære venner i flere år, og fikk blant annet barn på samme dag. Behn var også gjest i Giskes 40-årslag i 2006.

Giske er fadder til Behns eldste datter, Maud Angelica.

Onsdag kom den triste beskjeden om at Ari Behn er død, 47 år gammel. Kongehuset er i sorg, og har kommet med sine kondolanser.

Personer rundt Behn minnes ham som en stor kunstner og god venn.

– Jeg er så glad i deg

– Det er så ufattelig trist, så ugjenkallelig, og så stort tap. Han hadde så mye mer igjen å utrette. Jeg skulle bare ønske han kunne fått mer tid, sier radioprofil Michael Andreassen om bortgangen.

I 2018 hadde han og Behn radioprogrammet «Ari & Michael» sammen på P4. Andreassen sier det er vanskelig å finne ord, og at han tar bortgangen svært tungt.

– Jeg sendte han melding i går og sa jeg var veldig veldig glad i han. Også skjer det, sier han til VG.

– Han var bare fantastisk å være rundt. For meg var han en veldig nær venn og vi snakket mye sammen. Jeg synes det er veldig veldig trist at han er borte. Han var et veldig veldig fint menneske, synes jeg.

Onsdag kveld delte Andreassen et Instagram-innlegg til minne om vennen. Til bildet skrev han: «Kjære kjære venn, håper du har funnet fred. Jeg er så glad i deg.»

– Kommer til å savne han

Selv om det var etter «Ari & Michael» at de to virkelig fikk god kontakt, møttes de første gang for mange år siden, forteller han. Han beskriver Behn som en som så alle, og tror det er mange som var veldig glad i ham.

– Hvis det var tusen mennesker i et rom, følte alle at han hadde sett akkurat dem. Det er en egenskap som er helt fantastisk, sier Andreassen og beskriver dødsfallet som «et tap for oss alle sammen».

– Ari var en berikelse å ha i livet sitt. Han hadde så mye i seg som hadde vært så fint om hadde fått kommet ut alt sammen. Men sånn er det, sånn er livet. Jeg kommer til å savne han.

