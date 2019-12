BLID: Demi Lovato, her på scenen under Teen Vogue Summit i Los Angeles 2. november. Foto: Rich Fury / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Brudd for Demi Lovato

Lykken brast for Demi Lovato (27) og modellkjæresten Austin Wilson (25), melder amerikansk kjendispresse.

En drøy måned etter at artisten viste frem den nye kjæresten ved å dele et kyssebilde på Instagram, skal forholdet være over.

Det melder kjendisnettsteder som E! News, People og US Weekly.

Den siste tiden har det blitt spekulert i om forholdet var på hell ettersom de begge har slettet bilder av hverandre på Instagram.

– Hun konsentrer seg om seg selv og jobben nå, samtidig som hun fokuserer på sin forhold til Gud, sier en anonym kilde til People.

Stjernen kommenterer også selv bruddet i kommentarfeltet på Instagram.

«Brudd er vanskelig for begge involverte parter. Bare vær snill og be», skriver hun blant annet.











PÅ SCENEN: Demi Lovato under en konsert i Oslo spektrum sommeren 2018.

I fjor sommer ble Lovato innlagt på sykehus etter det flere medier omtalte som en overdose. Hun ble utskrevet i november etter tre måneder på rehabilitering, og feiret en rusfri nyttårsaften.

Kun få uker før overdosen hadde stjernen lansert singelen «Sober», hvor hun sang om tilbakefall etter å ha vært rusfri i seks år.

Etter å ha vært sammen med først artist Joe Jonas og så skuespiller Wilmer Valderrama i flere år, datet hun to MMA-utøvere. Mot slutten av 2018 skal hun ha innledet et kjærlighetsforhold til klesdesigner Henry Levy, som hun hadde vært venner med etter at de møttes på rehab for flere år siden.

Ifølge US Weekly skal Lovato og Wilson ha hatt det til felles at de begge er rusfrie, og ifølge en anonym kilde skal det ha gjort det lettere for dem å forstå hverandre.

Tidligere denne måneder ble paret observert hånd i hånd i Disneyland i Anaheim i California.

Det er ikke kjent når Lovato og Wilson ble sammen.

Publisert: 21.12.19 kl. 23:00

