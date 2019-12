BRYLLUP: Reklamen for nettsiden Zola viser blant annet dette paret gifte seg. Foto: Zola

Hallmark trakk reklame som viste homofilt bryllup

Selskapet begrunner avgjørelsen med at de ikke vil skape kontroverser. – Er det ikke snart 2020? spør talkshow-vert Ellen DeGeneres.

Serien, på totalt seks reklamefilmer, begynte å gå på kanalen Hallmark 2. desember i år, skriver New York Times.

I en av filmsnuttene, som reklamerer for et selskap som driver med bryllupsplanlegging, vises blant annet to bruder som kysser ved alteret.

Lørdag besluttet kanalen å trekke fire av reklamefilmene, som alle viste homofile par ved alteret.

Bakgrunnen var høylytt kritikk fra organisasjonen One Million Moms, som tilhører den konservative paraplyorganisasjonen American Family Association. Rundt 25.000 personer har ifølge dem skrevet under på en kampanje for å få kanalen til å revurdere reklamen.

– Merkevaren Hallmark vil aldri skape splid. Vi vil ikke bidra til kontroverser, vi har prøvd veldig hardt å holde oss unna det. Vi følte det var i merkets beste interesse å trekke reklamen og ikke fortsette med å skape kontroverser, sier Molly Biwer, visepresident for kommunikasjon i selskapet til nyhetsbyrået AP.

– Er det ikke snart 2020?

Beslutningen har fått massiv kritikk. Selskapet Zola, som det ble reklamert for, reagerer på at Hallmark fortsatt ønsket å vise to av deres reklamefilmer som viser heterofile vielser, og har valgt å også trekke disse.

– Alle kyss, par og ekteskap er likeverdige feiringer av kjærlighet og vi vil ikke lenger reklamere på Hallmarks plattformer, sier selskapets markedssjef Mike Chi til AP.

Talkshow-verten Ellen DeGeneres og skuespilleren William Shatner er blant dem som har stilt spørsmål ved selskapets beslutning om å trekke reklamen.

– Er det ikke snart 2020? spør DeGeneres.

Også LHBTI-organisasjonen GLAAD kritiserer avgjørelsen, og sier til AP at det er «diskriminerende og hyklersk» av Hallmark å trekke reklamen. De vil nå be andre annonsører om å trekke seg fra kanalen.

Beslutningen kommer samtidig som selskapet Crown Media, som eier Hallmark, har antydet at de i fremtiden vil kunne være åpne for å vise julefilmer med homofile forhold.

– Vi er åpne for alle slags filmer og alle slags forhold, sa sjef Bill Abbott til Hollywood Reporter i midten av november, ifølge AP.

Publisert: 16.12.19 kl. 02:57