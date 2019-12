TIDLIG JULEGAVE: Torbjørn Røe Isaksen og kona Henriette Ringnes har fått sitt tredje barn sammen. Foto: Thomas Winje Øijord / NTB scanpix

Torbjørn Røe Isaksen ble pappa igjen

Næringsministeren fikk sitt tredje barn like over midnatt tirsdag. – Dere får tilgi om jeg blir litt borte de neste ukene, skriver han på Instagram.

I desember 2016 ble næringsminister og Høyre-politiker Torbjørn Røe Isaksen (41) og kona Henriette Ringnes (41) foreldre for annen gang, til sønnen Ellef (3). Nesten nøyaktig tre år senere har paret blitt foreldre igjen.

Det glade budskapet ble formidlet på Isaksens Instagram like etter midnatt tirsdag.

«Og da var ventetiden over. Dere får tilgi om jeg blir litt borte de neste ukene. Akkurat nå har jeg viktigere ting fore. Til alle følgere, venner og fiender: Riktig god jul», skriver Isaksen under et bilde av seg selv og den nyfødte.

Isaksen og Ringnes har også datteren Karla (5), som kom til verden i 2014.

Publisert: 18.12.19 kl. 07:27

