Den tragisk perfekte superstjerne

Av Tor Martin Bøe

SUPERSTJERNE: Fredag er der ti år siden Amy Jade Winehouse døde, 27 år gammel. Foto: SHAUN CURRY / AFP

Hun hørte bare på musikk fra før 1967. Dessverre levde hun også som en stjerne fra samme tid.

Amy Jade Winehouse var den perfekte superstjerne: Et unikt musikalsk talent, frittalende, skarp og morsom i replikkene i intervjuer.

Og – dessverre – en litt for frittløpende entusiasme for rusmidler.

Det er for eksempel lettere å finne informasjon om overnattingsoppholdet hennes på Bergen politikammer, enn hvordan selve konserten i Grieghallen 19. oktober 2007 gikk for seg. Der utgangspunktet for anholdelsen i det store perspektivet var en bagatell: Mindre mengder marihuana til eget bruk, brukt på et hotellrom.

En bagatell sammenlignet med at den daværende 24-åringen tidligere samme år avlyste opptredenen på Øyafestivalen. Fordi hun havnet i koma etter å ha blandet heroin, kokain, ecstasy og diverse piller.

STERK RØST: Men den unike stemmen og personlige tekstene trollbandt Amy Winehouse en hel verden med albumet «Back to Black» Foto: ANDREW WINNING

Da hadde hun for lengst blitt verdensstjerne med en mye smartere blanding: Den unike kombinasjonen av sekstitallets musikalske nerve og – skulle det vise seg – litt for personlige tekster.

For eksempel den fremdeles uimotståelige anti-avholdslåten «Rehab». Ifølge den Oscar-vinnende dokumentaren «Amy» (2015) omtrent ordrett etter en dialog med managementet. Eller bruddøyeblikket «Back to Black». Den beskriver følelsene hennes da kjæresten Blake Fielder-Civil gikk tilbake til forholdet han var i.

At hun, som selv kalte seg jazzsanger, introduseres som «mer rock n’ roll enn Liam Gallagher» under Brit Awards i 2007, sier det meste om hvordan hun evnet å omfavne mye bredere enn noen hadde tenkt. At «Rehab» vant Grammy for «Record of the Year» over Beyoncé, Rihanna, Foo Fighters og Justin Timberlake forteller hvilken topp hun var på vei mot som artist.

At hun i praksis ikke ga ut noe som helst etter salgssuksessen og prisvinneren «Back to Black» (2006), men likevel klarte å holde interessen oppe som artist, sier noe om tidløsheten i musikken hennes.

FORSIDEPIKE: Amy Winehouse levde et veldig offentlig liv, både på scenen og pressens forsider. Foto: SHAUN CURRY / AFP

Konserten i Bergen ble for øvrig gjennomført, og avsluttet en uke som på sitt vis summerer opp hele Winehouse sin karriere:

Onsdag skapte hun skandale i København. Torsdag ble hun fengslet i Bergen. Fredag snøvlet hun seg selvironisk gjennom et show som nok var mest minneverdig for dét det kunne ha vært i samme by. Den begynte derimot med at «Valerie» kom ut som singel.

The Zutons-coveren hun gjorde med Mark Ronson skulle bli hennes siste store musikalske øyeblikk mens hun levde.

23 juli 2011 ble Amy Winehouse det nyeste tilskuddet til «27 club». Den tragiske foreningen av altfor tidlig døde talenter. Som inkluderer Brian Jones, Jim Morrison, Janis Joplin og Jimi Hendrix og Kurt Cobain.

En mørk, men betegnende slutt på et liv og en karriere som aldri var helt i takt med samtiden sin. Der ingen helt klarte å si skikkelig fra.

Kanskje utenom henne selv: «I told you I, I was trouble. You know that I'm no good.»

