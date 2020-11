SPENTE: Agnete Saba og Emelie Nilsen er spente og gleder seg veldig til å gi ut ny musikk. Foto: Odin Jæger

Ny musikk etter år med «et rent helvete»: − Veldig skummelt

I 2008 vant Agnete Saba (26) og Emelie Nilsen (27) Melodi Grand Prix Jr. med The BlackSheeps. Med nytt band gir de endelig ut ny musikk, inspirert av Sabas tøffeste og mørkeste periode i livet.

Nå nettopp

Etter Eurovision-finalen i Stockholm 2016 forsvant Agnete Saba (26) fra offentligheten, og sperret seg inne på rommet i Nesseby i Finnmark.

– Det føles veldig rart, men også veldig godt å komme i gang igjen, sier hun til VG.

Hun har tidligere vært åpen om å være av og på medisiner, inn og ut av sykehus, til og fra psykologer, og at det gikk så langt at hun ville ta sitt eget liv.

– De årene var et rent helvete. Det kapittelet kan jeg lukke nå, sier hun.

Og det nye kapitelet markerer hun med låten «The beginning of the end», som handler om oppgjøret hun måtte ta med seg selv.

NERVØS: Saba sier det er skummelt å gi ut musikk som omhandler den tøffeste perioden i livet hennes. Foto: Odin Jæger

– Det er hardt og brutalt, men det har vært veldig viktig for meg at det skal være noe ekte, sier hun.

Hvordan er det å gi ut noe så personlig, fra en så mørk tid?

– Det er veldig skummelt, men jeg ser ikke for meg at jeg kunne ha sunget om noe annet enn det som berører meg i livet, sier hun.

Med seg på laget har hun blant annet barndomsvenninnen Emelie Nilsen (27).

– Det har vært viktig for meg med trygghet i dette prosjektet, sier Saba.

Nært vennskap

Da Saba de senere årene isolerte seg og var på sitt laveste punkt, betydde det mye for henne å ha en venn som Nilsen.

– Hun gjør det ikke farligere enn det er, for det er jo bare angst. Man skal ta det alvorlig, men selv om det føles ut som at man skal dø der og da, så gjør jo man ikke det.

VENNER: Agnete Saba sier det har betydd mye for henne å ha en venn som Emelie Nilsen. Foto: Odin Jæger

Selv syntes Nilsen det var vanskelig å vite hvor ille venninnen egentlig hadde det:

– Men jeg visste det var noe som ikke kunne bli presset gjennom. Mens alle andre sa «stakkars Agnete», sa jeg «ja hun har det vondt, men vi må bare la hun ha det litt vondt og så blir det bedre», sier Nilsen.

Saba sier det er deilig å ha en venn som ikke er så dullete.

les også Agnete Johnsen tilbake i rampelyset: – Må bare kaste meg ut i det

– Hun kan stå litt på siden og kjefte på meg, og det er veldig behagelig, ler hun.

– Man må jo ha litt forskjellige venner. Jeg er den litt realistiske og harde, sier Nilsen.

For selv om Saba i dag er mye friskere, legger hun ikke skjul på at hun ennå har sitt.

– Men jeg har lært meg å håndtere det på en bedre måte, sier hun.

NÆRE: Saba og Nilsen føler seg mer som familie enn venner, og sier de alltid vet at de har hverandre. Foto: Odin Jæger

Spiller sammen i band igjen

Det er cirka to år siden Saba og Nilsen startet å lage musikk igjen, og Saba var klar på at den tøffe perioden skulle være fundamentet. Det synes Nilsen det har kommet noe fint ut av:

– Angsten din har jo ført til at vi kan skrive spennende låter. Det ligger noe i å legge de skikkelige følelsene i musikken, sier Nilsen.

Saba sier de har det morsomt når de skriver låter, og at de utfyller hverandre.

– Når jeg blir følsom og alt er kaos, så klarer du å rydde i mine ord, sier hun.

Sammen med Simon Stenvoll Pedersen og Øyvind Lunde utgjør de nå bandet «Agnete».

Saba sier det er viktig for henne å presisere at de er et team.

BAND: Simon Stenvoll Pedersen, Agnete K. J. Saba, Øyvind Lunde og Emelie T. F. Nilsen utgjør «Agnete» og henter mye av inspirasjonen fra naturen i Finnmark. Foto: Kjersti Binh Hegna

– Veldig ubehagelig

Det er ikke første gang Saba og Nilsen jobber sammen musikalsk.

Som tenåringer vant de nemlig Melodi Grand Prix Jr.-finalen med The BlackSheeps i 2008.

– Det var veldig morsomt, men det er rart å se tilbake på, sier Saba.

– Ja, det var veldig gøy. Men hvis jeg får barn vet jeg ikke om jeg hadde latt dem få gjøre det samme, sier Nilsen.

For selv om de to tenåringsjentene hadde det artig med å vinne MGP, og oppmerksomheten som fulgte, var ikke alt bare en dans på roser.

GØY: Emelie Nilsen og Agnete Saba sier de har det veldig morsomt når de skriver låter, og at de utfyller hverandre. Foto: Odin Jæger

En konflikt innad i bandet endte med at de to jentene ble saksøkt og måtte stille i retten.

– At man blir uenig i et band skjer jo hele tiden, men det var veldig ubehagelig å få så mye oppmerksomhet rundt det når vi var så unge, sier Saba.

Saken fikk også stor offentlig oppmerksomhet.

les også Bitter BlackSheeps-krangel ender i retten

– Dette var som en vanlig ungdomskonflikt bare at det ble i offentligheten. Det var ubehagelig for alle involverte, sier Nilsen.

– Jobbet veldig hardt

Saba og Nilsen, som vant saken den gangen, sier at selv om det var en tøff periode, har det ført med seg gode erfaringer.

– Ting kan være uforutsigbart, og man må på en måte ha en plan for alt. Forhåpentligvis kommer jeg og Emelie til å stå sammen ganske lenge, sier Saba.

Nå gleder de seg veldig til å gi ut musikk sammen med resten av bandet.

– Vi har jobbet veldig hardt. Det blir kjempespennende, sier Saba.

De røper også at de har flere låter på lur.

– Vi bruker også denne tiden på å planlegge liveshow, slik at vi er klare den dagen det åpnes igjen.

Publisert: 06.11.20 kl. 15:08

Les også