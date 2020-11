TAPTE: Johnny Depp tapte i rettssaken mot The Sun. Foto: Kirsty Wigglesworth / AP

Johnny Depp tapte i retten

Johnny Depp (57) saksøkte avisen som kalte ham «konebanker». Mandag ble det kjent at han tapte rettssaken.

Den mye omtalte rettssaken startet 7. juli i London, etter at Depp saksøkte avisen The Sun fordi de kalte ham en «konebanker» i en i artikkel i 2018.

I artikkelen skrev The Sun at de hadde sett overveldende bevis for at 57-åringen angrep sin ekskone Amber Heard mens de var sammen, noe Depp nekter for.

Mandag formiddag melder The Guardian at avisen fikk medhold, og at Depp dermed tapte rettssaken.

EKSKONE: Amber Heard og Johnny Depp møttes ansikt til ansikt i rettsalen i London i sommer. Her utenfor rettsbygningen. Foto: VICKIE FLORES / EPA

Depp og Heard var gift fra 2015–2017, og har i over tre år ligget i beinhard konflikt med hverandre. Konfliktens kjerne er Heards anklager om at Depp mishandlet henne fysisk og psykisk i løpet av deres forhold.

I den 16 dager lange rettssaken vitnet både Depp og Heard, som begge kom med en rekke oppsiktsvekkende anklagelser mot den andre.

Depp har hele tiden nektet for anklagene, mens Heard har tviholdt på påstanden om at hun ble banket, og har også sagt at hun trodde ektemannen ville drepe henne.

Aviskonsernet News Group Newspaper som eier The Sun, forsvarte seg med at de brukte sannheten som forsvar og påsto under rettssaken at volden hadde funnet sted.

KONFLIKT: Foto: GIUSEPPE CACACE, TIZIANA FABI / AFP

Mandag formiddag har The Sun selv omtalt seieren.

– En fantastisk seier for pressefrihet. Londons høyesterett har bestemt at vi hadde RETT til å stemple «Pirates of the Caribbean»-skuespilleren som en konebanker for hans brutale angrep på sin ekskone, står det i artikkelen.

Ifølge Reuters sier advokaten til Heard at avgjørelsen og dommen ikke kommer overraskende.

Publisert: 02.11.20 kl. 11:56

