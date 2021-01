Gørild Mauseth: – Jeg måtte bygge meg opp på nytt

Ulykken som førte til lammelser ble et vendepunkt for Gørild Mauseth (48). Nå har hun forlatt mann og barn i Roma for å gi alt i sitt norske scenecomeback.

Ingrid Johansen

Bjørn Lervik (foto)

Publisert: Nå nettopp