Mira Furlan er død, 65 år gammel. Foto: Amel Emric / AP

Filmstjerne Mira Furlan (65) er død

«Lost»-stjernen Mira Furlan døde onsdag.

Filmstjernen Mira Furlan er død, 65 år gammel. Det bekreftes på hennes offisielle Twitterkonto.

Ifølge uttalelsen på kontoen døde hun 20.01.21.

Furlan har spilt i blant annet den kjente tv-serien «Lost», Ambassadør Delenn i science fiction-serien «Babylon 5». I tillegg har Furlan medvirket i flere oppfølgerfilmer.

Dødsårsaken er ikke offentliggjort.

Furlan ble født 7. september 1955 i Kroatia.

Også i Kroatia hadde Mira Furlan flere roller, og han var en del av det kroatiske nasjonalteateret.

Hun fortsatte å jobbe som skuespiller lenge, og høstet god kritikk i sine roller. Blant annet spilte hun i Oscar-nominerte «When Father Was Away on Business». I tillegg spilte hun i «Beauty of Vice», «Three For Happiness» and «In the Jaws of Life».

Furlan etterlater seg ektemannen Goran Gajić og sønnen deres Marko Lav Gajic (22). Ektemannen er fra Serbia, og paret flyttet til New York i USA i 1991.