PÅ TV: Forsvarssjef Eirik Kristoffersen er lørdag å se i sesongfinalen av Kompani Lauritzen. Her er han avbildet på Akershus festning. Foto: Gabriel Aas Skålevik

Forsvaret stilte med kampfly og forsvarssjefen i «Kompani Lauritzen»-finalen

Forsvarets egne bestemmelser innebærer at det i hovedsak ikke skal medvirkes i reality-TV, likevel stilte det med forsvarssjefen, ildledere og F-35 på «Kompani Lauritzen». Pris per flytime for kampflyet er 110.000 kroner.

Av Andrea Rognstrand og Gabriel Aas Skålevik (foto)

I sesongfinalen av det militærinspirerte realityprogrammet «Kompani Lauritzen» lørdag dukker forsvarssjef Eirik Kristoffersen opp for å melde at obersten, Dag Otto Lauritzen, er tatt til fange.

«Forsvaret skal som hovedregel ikke medvirke i eller legge til rette for drama- eller realityproduksjoner. Unntaket er medvirking i form av rådgivning om militære forhold for å sikre en korrekt fremstilling av Forsvaret», står det i Forsvarets egne bestemmelser.

Forsvaret bidrar likevel til realityprogrammet «Kompani Lauritzen» fordi de mener verdiene som vektlegges er viktige og de har sett økt interesse for Forsvaret som følge av det.

Derfor stiller forsvarssjefen selv i programmet og gir de fem gjenstående deltagerne i oppdrag å sette Lauritzen fri, med bistand fra Artilleribataljonen og Norges nye kampfly, F-35.

Til slutt var det Carl Martin Eggesbø som stakk av med seieren i det populære underholdningsprogrammet.

La treningsøkt over TV-innspilling

– For meg som forsvarssjef er det viktig at F-35 også blir godt kjent blant befolkningen. Det er en av de største investeringene som er gjort i Norge i Forsvaret, og det er en betydelig kapasitet som jeg syns at alle bør ha en kjennskap til, sier Kristoffersen om kampflyets deltakelse i underholdningsprogrammet.

Det understrekes fra Forsvaret at flyturen fra F-35 er del av det ordinære treningsprogrammet for kampflyene og at det ikke medførte ekstra kostnader.

Flere av klippene som viser flyene, er arkivfilm fra Forsvaret. Det var heller ikke deltakere i TV-programmet som instruerte flyet om hvor det skulle bevege seg.

I FARTA: Et av Norges nye F-35 kampfly suste gjennom sesongfinalen av Kompani Lauritzen. Foto: TV 2

Frem mot 2025 skal Norge anskaffe 52 kampfly av typen F-35A. Ved årsskiftet var 28 fly mottatt.

– Jeg har sett et overslag om at pris per flytime er 110.000 kroner.

– Ja, det er de tallene vi jobber med nå for F-35, sier Kristoffersen.

– Hvordan syns du det fremstår at det blir brukt i et realityprogram?

– Som sagt, de skulle ut og fly uansett. De fikk trent på det de skulle den dagen og så passet det å klippe det inn i «Kompani Lauritzen». Og ikke et hvilket som helst realityprogram, men et program som vi syns er verdt å støtte.

ILDLEDERE: To såkalte ildledere fra Artilleribataljonen skolerte deltakerne i luftstøtte. Foto: TV 2

Deltakerne får opplæring i episoden i å være ildledere, de som kommuniserer koordinater for hvor kampflyet skal angripe, av personell fra Artilleribataljonen.

Artilleribataljonen holder til på Setermoen leir i Indre Troms, men har også ildledere som er stasjonert på Rena leir i Østerdalen. Kristoffersen sier at de ofte reiser rundt for å være der kampflyene skal trene. Denne gangen passet det med trening i Romsdalen.

Forsvarssjefen sier at han ikke har sjekket hvor de som deltok i programmet reiste fra.

OVERRASKET: Flere av deltakerne uttrykker overraskelse over av forsvarssjef Eirik Kristoffersen dukker opp i TV-programmet «Kompani Lauritzen». Foto: TV 2

Lagde egen bestemmelse som gjelder reality

I 2017 laget Forsvaret en egen bestemmelse for å regulere støtte til eksterne aktører. Der tas bidrag i realityprogrammer opp som et punkt.

BESTEMMELSE: Dette punktet i «Bestemmelse for Forsvarets støtte til eksterne aktører» omhandler forhold knyttet til drama- og realityproduksjoner. Foto: Skjermdump

– Hva er vurderingen opp mot den bestemmelsen?

– Vi ønsker jo ikke at vi skal bruke ressurser på program uten å ha tatt en helhetlig vurdering. Så vi stiller opp i program som vi mener har en verdi også for Forsvaret, både innenfor rekruttering, men også innenfor verdier, kan du si.

– I siste episode av Kompani Lauritzen er det med F-35 og de skal på tokt den dagen. De ba også om helikopter og andre ting. Det fikk de ikke. Så det er hele tiden en vurdering om de passer inn i det vi driver med eller ikke.

– Forstår jeg det riktig sånn at dere anslår at denne episoden ikke har kostet Forsvaret noe ekstra?

– Jeg brukte en dag på Åndalsnes, men det var en helg. Men det er alltid sånn at når det brukes ressurser så koster det en sum penger, men vi mener at gevinsten på «Kompani Lauritzen» står i forhold til ressursbruken fra Forsvaret.

TOK HELGETUR: Forsvarssjef Eirik Kristoffersen forklarer at han tok seg tid en helg til å bli med på realityprogrammet Kompani Lauritzen. Foto: Gabriel Aas Skålevik

Takket nei i forrige sesong

Kompani Lauritzen ble spilt inn på Setnesmoen militærleir ved Åndalsnes 2. til 28. september i fjor. Kristoffersen forteller at han kom opp en helg, fikk innsikt i produksjonen på kvelden, og deltok i innspillingen neste dag.

Generalen fikk først forespørsel om han ville være med i programmet for to år siden, da han satt i stillingen som sjef for Heimevernet. Da måtte han takke nei fordi han fikk ny jobb som sjef for Hæren.

De siste årene har han bekledd en rekke toppstillinger i Forsvaret, deriblant sjef for Heimevernet, sjef for Hæren og til slutt forsvarssjef. Han overtok etter admiral Haakon Bruun-Hanssen i august i fjor.

Da forespørselen fra Kompani Lauritsen kom rett etter at han gikk på som forsvarssjef, passet det med en ledig helg. Derfor dro han til Åndalsnes.

BEKJENTE: Forsvarssjef Eirik Kristoffersen og kaptein i Kompani Lauritzen, John Hammersmark kjenner hverandre fra før. I realityprogrammet holdt de felles brif for deltakerne om Dag Otto Lauritzens forsvinning og det påfølgende redningsoppdraget. Foto: TV 2

John Hammersmark er kaptein i «Kompani Lauritzen» og forsvarssjefen er bekjente privat.

– Hva var hans rolle i å få deg med på programmet?

– Han var ikke med i sesong 1. Så som sagt; jeg sa ja til å stille i sesong 1 da jeg var sjef for Heimevernet, men så ble jeg sjef Hæren, så fikk jeg ikke gjort det. Så kom forespørselen på nytt i sesong 2 og da passet det å si ja. Så han var ikke med fra starten. Jeg kjenner jo John Hammersmark og jeg kjenner jo etter hvert Dag Otto Lauritzen, som har vært fallskjermjeger.

– Syns du det er problematisk?

– Nei, for det er ikke jeg som til slutt tar den endelige avgjørelsen. Vi forankrer alle avgjørelser hos de rådgiverne jeg har rundt meg, og hvis de sier nei, så stiller ikke jeg opp.

– Hva blir neste reality- eller TV-opptreden? Og da tar jeg ikke med Dagsrevyen.

– Jeg kommer aldri til å stille opp i et program som ikke står for de verdiene som Forsvaret står for, så du kommer aldri til å se forsvarssjefen i «Paradise Hotel» eller «Ex on the beach».

Herman Flesvigs «Førstegangstjenesten» setter han imidlertid døren på gløtt for.