SPION: Pensjonisten Sergio (83) på sitt første oppdrag. Foto: Fra dokumentaren «The Mole Agent»

Disse Oscar-kandidatene kan du se her og nå

I natt norsk tid ble kortlistene til årets Oscar-nominasjoner offentliggjort for ni kategorier, deriblant for beste dokumentarfilm. To av filmene er allerede tilgjengelige på VGTV for abonnenter av VG+.

Publisert: Nå nettopp

Det står mellom 15 dokumentarer når kortlisten skal kuttes ned til selve Oscar-nominasjonene, som er klare 15. mars. Blant dem er «Kunstneren og tyven», regissert av Benjamin Ree, som kommer på VGTV. Filmen er produsert av VGTV og Medieoperatørene.

Også den norskproduserte dokumentaren «Gunda» (regi Viktor Kossakovsky) er med i det gjeve selskapet.

En spion på aldershjemmet

Chilenske «The Mole Agent» er på kortlisten både for beste dokumentar og for beste fremmedspråklige film. Der sendes 83 år gamle Sergio undercover inn på et aldershjem. Oppdraget er å undersøke hvordan de ansatte behandler en av de kvinnelige beboerne.

Det kritiske punktet i Wuhan

Coronakrisen var et faktum 23. januar 2020 da Kina stengte ned Wuhan, en by med elleve millioner innbyggere, for å bekjempe smitten. «76 days» tar seeren med på innsiden av byens sykehus.

