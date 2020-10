TV-produksjonen skal ha blitt vernet fra «Farmen»-deltagerne i frykt for smitte: − Pinlig for oss alle

Etter fyllefest og alvorlige brudd på smittevernreglene gikk «Farmen» i en «lockdown» som varte i 24 timer. Så ble opptakene gjenopptatt. Først fire, fem dager senere kom svaret på coronatestene.

Tirsdag skrev VG at «Farmen»-produksjonen ble stengt ned i 24 timer etter at deltager Raymond Røskeland (36) midt på dagen kom full på gården til TV-opptak, og etter at seks deltagere kvelden før hadde vært på to separate hytter i nærheten, der de inntok alkohol og mat, lånte telefoner og ringte hjem til sine kjære.

Totalt syv deltagere skal ha vært med på ulovlighetene, som TV 2 ser svært alvorlig på med tanke på den pågående coronapandemien. Så alvorlig var det, at hele produksjonen – og dermed mange millioner kroner – sto i fare.

– Vi fikk mistanke om at noen av deltagerne hadde vært kontakt med utenforstående torsdag 13. august, altså i starten av den fjerde uka av produksjonen. Det ble på grunnlag av den informasjonen vi hadde på dette tidspunktet bestemt at produksjonen skulle stanses. Deltagerne ble informert om dette av ansvarlige fra TV 2 og Strix fredag 14. august, forklarte programdirektør i TV 2, Kathrine Haldorsen, til VG da.

BRØT REGLER: Det var Nils Kvalvik (øverst til venstre), Sindre Nyeng, Tove Moss Lohne, Wiktoria Rønning, Kjetil Kirk, Raymond Røskeland og Daniel Viem Årdal som skal ha vært med på å bryte corona-restriksjonene under «Farmen»-innspillingen i sommer. Foto: Espen Solli

Opptakene ble etter hva VG forstår avbrutt med umiddelbar virkning, og deltagerne visste ingenting om når, eller i det hele tatt om, innspillingen ville bli gjenopptatt. Men 24 timer senere, etter å ha gjennomført én til én-samtaler med samtlige deltagere, startet de altså opp igjen.

– Det var nervepirrende. Vi som ikke hadde gjort noe galt jobbet med ukesoppdraget, mens de som hadde gjort ulovligheter var så stresset at de ikke klarte å jobbe. De var nervøse for konsekvensene. Det burde vært sånn at de som brøt reglene var de som jobbet, sier deltager Karianne Vilde Wølner (26) til VG.

Etter at det i én til én-samtalene kom frem at flere deltagere gjentatte ganger hadde vært i kontakt med utenforstående, bestemte TV 2 og produksjonsselskapet Strix at alle gjenværende deltagere skulle testes for mulig coronasmitte. Ifølge TV 2, ble disse testene gjennomført 17. august - to dager etter at innspillingen var igang igjen. Prøvesvarene forelå ikke før 19. august - noe som betyr at innspillingen pågikk i mellom fire og fem dager mens ingen helt visste om noen av deltagerne var smittet av viruset eller ei.

For ordens skyld: Alle prøvesvar viste seg å være negative.

– Frem til svarene på prøvene forelå, forsterket vi bruken av smittevernsutstyr for crewet, og de holdt større avstand til deltagere enn tidligere, blant annet ved å flytte mer av filmingen utendørs, forteller Haldorsen til VG.

Ifølge deltagere VG har vært i kontakt med sov de tre og tre i samme seng på gården, mens noen sov på «gulvet». I tillegg satt de fortsatt nokså tett rundt bordet under måltider.

– Vi var ganske irriterte, og tenkte at noen kanskje hadde blitt smittet av corona. Hadde én fått det - ville alle fått det. Det mest irriterende var at vi som var pliktoppfyllende visste at også vi kunne bli smittet som en følge av det de andre hadde gjort, forteller Wølner.

HOLDT SEG I SKINNET: Karianne Vilde Wølner og Karianne Kopperstad skal ikke ha deltatt i ulovlighetene inne på gården. Sanna Khursheed røk ut av programmet i uke to. Foto: Espen Solli

Programdirektør i TV 2, Kathrine Haldorsen, sier til VG at produksjonen oppjusterte smittevernberedskapen betydelig i dagene etter at innspillingen ble gjenopptatt, og i tiden før de hadde fått svar på alle prøver.

– Det er klart at regelbruddene uroet oss. Men etter samtale med kommuneoverlegen ble vi beroliget på at smitterisikoen var liten, gitt den generelle smittesituasjonen i området på det tidspunktet. Ingen av deltagerne hadde symptomer eller var syke. Vi valgte derfor å fortsette innspillingen, men med en forsterket smittevernplan.

– Deltagerne fikk blant annet tilgang til en håndvask med rennende vann og såpe for å bedre håndhygienen. De hadde allerede sovet tett sammen etter besøkene, og de fortsatte med å leve som de hadde gjort tidligere. Inne på gården var de per definisjon i karantene, forklarer hun.

Deltager Thor Haavik (26) legger ikke skjul på at hele situasjonen var svært ubehagelig. Ikke minst fordi deltagerne hadde satt crewets jobber på spill.

– Det var pinlig for oss alle. Hele produksjonen tok viktige forholdsregler, gikk konstant rundt med munnbind - og da dette skjedde ble produksjonen vernet fra oss. Ikke motsatt. Plutselig var det vi som kunne være smittebærere. Kamerateamet ville ikke filme for mye innendørs, de ville ikke komme for nært i frykt for at vi skulle smitte dem, forteller han.

26-åringen fortsetter:

– De jobbet jo så iherdig for oss og for at vi skulle få en god opplevelse. Vi satte jobbene deres på spill. Vi merket at flere som jobbet på settet var skuffet over at tilliten ble brutt på den måten. Noen var litt sinte også.

HARDT ARBEID: Prest Thor Haavik fokuserte på jobb, og snek seg aldri ut på nattestid for å oppsøke andre hytter. Det gjorde Tove Moss Lohne. Foto: Espen Solli

– Var du redd for en eventuell smittesituasjon på gården?

– Nei, jeg var ikke det. De som hadde vært på diverse hytter sa at de hadde vært flinke til å holde avstand til mennesker de hadde truffet. Jeg tenkte at sjansen for å bli coronasmittet var ekstremt liten. Det jeg var engstelig for var om vi fikk fortsette eller ikke.

Karianne Vilde Wølner er enig med Haavik i at stemningen også blant de som jobbet i produksjonen ikke var veldig bra.

– Flere av dem var litt sure, siden dette kunne gått ut over jobbene deres. Det var en uggen stemning på gården, fordi vi var skuffet over det som hadde skjedd, sier hun.

Ifølge Kathrine Haldorsen opplevde TV 2 og Strix at deltagerne forsto alvoret i situasjonen.

– De var lei seg for det som hadde skjedd og hadde dårlig samvittighet. Men vi kjenner ikke til noen spesiell frykt eller engstelse, sier programdirektøren til VG.

