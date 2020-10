SYK: Thomas Alsgaard (48) og dansepartner Rikke Lund (t.v) er blant parene som ikke har kunne trene som normalt, da sistnevnte har vært syk. Foto: Espen Solli / TV 2

Flere «Skal vi danse»-deltakere slet med magesykdom, sendingen går som normalt

Flere av danseparene har nå gjenopptatt treningen, etter at de tidligere denne uken fikk magesykdom.

Nå nettopp

Lørdag er det duket for årets sjette episode av «Skal vi danse». Forrige uke var det programleder Synnøve Skarbø (49) som måtte forlate parketten etter å ha tapt danseduellen mot radioprogramleder Siri Kristiansen (42).

Den siste uken har flere av danseparene vært rammet av magesykdom, noe som har ført til at de ikke har kunne trene som normalt i forkant av lørdagens sending.

Det var TV 2 som først omtalte saken.

– Håper han blir fort frisk

Mandag kunne Siri Kristiansen avsløre at hennes dansepartner Tarjei Svalastog (22) var blitt syk.

– Vi får håpe han fort blir frisk, så han kan komme og være min utkårede krabbe på parketten, men enn så lenge så får vi ikke øvd noe særlig dans altså, skrev på Kristiansansen på Instagram, samtidig som hun ønsket dansepartneren sin god bedring.

SYKDOM: Dansepartneren til Siri Kristiansen, Tarjei Svalastog (22) har fått magesykdom. Her er hun og partneren på parketten i en tidligere sending. Foto: Espen Solli / TV 2

Dansepartneren til Thomas Alsgaard (48), Rikke Lund, er også blant dem som er rammet av magesykdommen.

– Rikke er syk. Men jeg har heldigvis funnet en annen effektiv måte å trene quickstep på, skrev den tidligere langrennsløperen på Instagram mens han tok et kjølig morgenbad. Han opplyser at han selv er i god form.

Til TV 2 sier Alsgaard at han prøver å ikke tenke så mye på at de ikke får trent sammen.

– Jeg er vant til slikt i idretten – av og til skjer det uforutsette ting, og da må vi bare løse det på best mulig måte, sier Alsgaard til kanalen.

les også Agnete «Agnetesh» Husebye: – Føltes som verden falt sammen

I tillegg til Lund og Svalastog, er også dansepartnerne til Andreas Wahl og Agnete Husebye, Mai Mentzoni og Bjørn Wettre Holthe blant dem som har kjent på magerelaterte symptomer, ifølge TV 2.

Påvirker ikke lørdagens sending

Pressesjef i TV 2, Jan Petter Dahl bekrefter overfor VG at de har registrert seks sykdomstilfeller i produksjonen.

– Vi har i samråd med våre smittevernkonsulenter tatt nødvendige grep, blant annet ved å sende de syke hjem i 48 timer. Vi har ikke registrert noen nye sykdomstilfeller utover disse seks, sier han til VG.

Han forteller at de jobber med å finne årsaken til mageplagene.

Alle deltagere har også blitt testet for covid-19 og dansesenteret er blitt vasket ned, opplyser Dahl.

Lørdagens sending av «Skal vi danse» vil ifølge Dahl gå som normalt.

– Vi har ikke lagt opp til endringer i sendingen som følge av dette, sier han og fortsetter:

– Det er klart at noen vil oppleve å få mindre treningstid, men det har også vært sykdom og skade i tidligere sesonger.

Han forteller at flere av dem som har blitt syke er i bedring.

– Vi er selvfølgelig glad for dette og vil legge til rette for at de skal få anledning til å ta igjen det tapte før lørdag, sier han.

Publisert: 07.10.20 kl. 20:41

Les også