KLARTE IKKE: Den danske dronningen har for sterk tilknytning til den engelske kongefamilien, ifølge hun selv.

Dronning Margrethe har ikke sett «The Crown»: − Ville irritert meg grenseløst

Serien har vært en slager verden rundt, men ikke hjemme hos dronning Margrethe.

Det sier den danske dronningen selv til Weekendavisen.

I et lengre intervju snakkes det blant annet om Netflix-serien «The Crown». Serien er en dramatisering av dronning Elisabeths liv og det britiske kongehusets historie gjennom 1900-tallet.

Dronning Margrethe og dronning Elisabeth var gode venner, og skal ofte ha møttes ved juletider i London.

Når journalisten spør dronning Margrethe om hun har sett «The Crown», svarer hun at hun ikke har klart det.

– Jeg har kjent familien så godt at det ville irritert meg grenseløst å se de si ting de aldri ville sagt, eller snakke på en måte jeg ikke tror de ville snakket på.

Fått kritikk tidligere

Serien har høstet kritikk tidligere. Den engelske filmstjernen Judi Dench (87) er ikke fornøyd med filmatiseringen av den avdøde dronningens liv.

I et åpent brev til avisen The Times skrev den britiske skuespillerveteranen at hun mener seermagneten er «grusom», «urettferdig» og «ødeleggende for nasjonen» – dersom det ikke presiseres at det er diktning.

I brevet skrev Dench at Netflix av respekt for avdøde dronning Elizabeth og landet for øvrig, må være med på å beskytte monarkens ettermæle.

Ikke imponert

Totalt er det fem sesonger av «The Crown». Den siste sesongen imponerte ikke VGs anmelder, som ga sesongen en treer på terningen.

«Middelmådigheter i manus er det derimot mye av. En like lekker innpakking klarer ikke å skjule at både tempo og innhold er uttværet, seigt og ganske såpete.», skrev VGs anmelder.