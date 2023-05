1 / 2 forrige neste fullskjerm

Jan Fredrik Karlsen punget ut for skjærgårdsluksus

Artistmanageren Jan Fredrik Karlsen (49) slo til på luksuseiendom - med boplikt : – Jeg gjorde et spontankjøp!

Da VG tok kontakt med Karlsen tirsdag ettermiddag henviste han til kommentarene han ga Finansavisen, som omtalte saken først:

– Jeg elsker Mandal og har vært der hele livet. Jeg gjorde et spontankjøp med et stort og digert hjerte, sier Karlsen til avisen.

Boligen kjøpes med boplikt, boplikt,Boplikt innebærer at man i noen tilfeller har plikt til å bosette seg på en eiendom man eier. Regler om boplikt kan derfor hindre mulighetene for å kjøpe eiendom for investering eller som fritidseiendom. (snl.no) som gjør at Karlsen egentlig må flytte til Mandal og at han potensielt da må pendle 36 mil til arbeidsplassen i Oslo.

Fra tidligere eier Karlsen en hytte på Tregde i Mandal, hvor han har tilbrakt mye tid de siste sommerne.

UNIK EIENDOM: Eiendomsmegler Alexander Skarpeid Lindland beskriver boligen som en unik eiendom.

– Nå skal jeg finne ut hvordan denne prosessen skal gjøres i den nærmeste fremtid, sier Karlsen videre.

Selger Erik Omland la ut boligen på markedet i april med en prisantydning på 10,9 millioner kroner, skriver Finansavisen.

I fjor ble den for første gang lagt ut på markedet for én million kroner mer, ifølge Fædrelandsvennen.

SPONTANTKJØP: Jan Fredrik Karlsen forteller at han har gjort en spontankjøp med et stort og digert hjerte.

Eiendomsmegler Alexander Skarpeid Lindland i Exbo sier ifølge lokalavisen at det var flere interessenter på boligen. Han vil derimot ikke kommentere hvorvidt det kom inn flere bud på eiendommen.

– Det er en unik og fantastisk flott eiendom, noe som også viste seg med responsen fra markedet, sier Lindland.

Eiendomsmegleren opplyser at det hører til sjeldenhetene at eiendommer av dette kalibereter er til salgs i Mandal.

– Flere har vært på visning, og det var grei interesse med tanke på prisklassen det ligger i. Jeg tror både kjøper og selger er fornøyde her, sier han.

I 2022 hadde eventbyrået «All in», som Karlsen er deleier i,et driftsresultat driftsresultatDriftsresultat er forskjellen mellom driftsinntekter og driftskostnader i en bedrift. I det årlig resultatregnskap skal driftsresultatet vises som et av de delresultater som årsoverskuddet eller -underskuddet består av. (snl.no) på 16 millioner kroner, og en omsetning på 119 millioner kroner, skriver E24.

