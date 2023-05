I NEW YORK: Paret fotografert i New York i forbindelse med prisutdelingen tirsdag kveld.

Prins Harry og Meghan i biljakt med paparazzi

I over to timer skal fotografene ha fulgt etter parets bil i New York, ifølge prinsens talsperson.

Prins Harry (38) og hertuginne Meghans (41) bil skal ha blitt jaget av paparazzier paparazzierEn paparazzi er en frilans pressefotograf som følger internasjonalt kjente personer, for å skaffe bilder av disse i private og pikante situasjoner., sier en talsperson for prins Harry til Reuters.

Hendelsen skal ha funnet sted tirsdag, og både prinsen, hertuginnen og hertuginnens mor skal ha vært i bilen som ble jaget, ifølge talspersonen.

Talspersonen beskriver det som «nesten katastrofalt».

– I går kveld var hertugen, hertuginnen og Ms. Ragland Ms. Ragland Doria Ragland er moren til hertuginne Meghan.involvert i en nesten katastrofal biljakt forskyldt av en gruppe høyst aggressive paparazzi, heter det fra talspersonen.

Tirsdag var paret i New York, der hertuginnen ble tildelt en pris. Det er etter dette arrangementet hendelsen skal ha funnet sted.

– Denne nådeløse forfølgelsen, som varte i over to timer, resulterte i flere nesten-ulykker som involverte andre bilister, gående, og to politibetjenter, heter det fra talspersonen.

Prins Harrys mor Diana (36) døde i morgentimene 31. august 1997 av skadene hun fikk kvelden før i en bilulykke i Pont de l’Alma-tunnelen i Paris.

Dianas kjæreste Dodi al-Fayed og føreren av Mercedes-Benz sedanen, Henri Paul, omkom også i det voldsomme sammenstøtet med tunnel-pilaren.

Flere paparazzi-fotografer skal ha ligget på hjul da føreren mistet kontrollen i høy fart. Føreren skal ha vært beruset.

Prins Harry har tidligere gått hardt ut mot paparazzier for hvordan de behandlet Diana, blant annet i dokumentaren “Diana, 7 Days” fra 2017.

– Folkene som jaget henne inn i tunnelen var de samme som tok bilder av henne mens hun var døende i baksetet av bilen, uttalte han.

– Hun hadde en alvorlig hodeskade, men var fortsatt i live i baksetet, og de som forårsaket ulykken tok bilder av henne i stedet for å hjelpe.

Den britiske prinsen har vært involvert i flere rettskamper mot mot pressen i domstolene, og er for tiden involvert i et søksmål mot The Daily Mirror i London.