SUPERMODELL: Cindy Crawford, her på Albie Awards i New York i september.

Cindy Crawford: − Kanskje jeg bare har en midtlivskrise

Cindy Crawford (56) får profesjonell hjelp for å takle stress i hverdagen.

Modellveteranen opplyser i et intervju med Haute Living at hun har måttet ta grep for å lære å disponere tiden sin bedre.

– I år har jeg begynt å jobbe med en coach. Én av de tingene hun instruerer meg i, er tidsbruk, sier Crawford til bladet.

56-åringen, som på 80-tallet seilte opp som en av verdens største modellikoner, forklarer at hun har gått gjennom en prosess med «å finne seg selv», og at hun har innsett at hun ikke trenger å stå på pinne for alle andre alltid.

– Alle går vi rundt i en virkelighet, der vi fyller disse rollene, mor, kone eller hva det måtte være. Og ja, alt dette er roller jeg har påtatt meg frivillig, men det følger andre ting med, som ansvar, forteller Crawford.

– Den ansvarsfulle

Hun sier at i hennes familie er det hun som tar størst ansvar, og som organiserer det meste. Hun er også den punktlige, som til enhver tid alltid er der hun skal være.

– Jeg er den mest seriøse, og jeg tror det er lett å bli fanget i disse rollene. Resultatet kan være at man blir altfor selvbevisst. Man spør seg: «Hvem er jeg?», og så konkluderer man med at man ikke vet, sier hun.

– Kanskje jeg bare går gjennom en midtlivskrise, sier hun – lattermildt, ifølge bladet.

PÅ CATWALKEN: Cindy Crawford under visningen til Off-White Ready To Wear under moteuken i Paris i februar.

Crawford beskriver hvordan en typisk dag i livet så ut før hun la om livsstilen.

Morgenen pleide å starte med tidlig treningsøkt og telefonsamtaler før hun hadde en halv time til å dusje, sminke seg og kle seg opp.

Hvis ektemannen, forretningsmannen Rande Gerber (60), ville snakke med henne samtidig, ble hun ofte stresset og så på klokken.

– Det hendte jeg sa at jeg hadde tre minutter, og da ble han irritert, forteller Crawford.

Først nylig har hun innsett at det faktisk er mulig å skyve på møter i stedet for å være så «overfokusert på å være effektiv».

EKTEPAR: Rande Gerber og Cindy Crawford på prisgalla i New York i september.

Crawford har alltid vært opptatt av å sette opp tidsplanen skjematisk – og å følge det. Men tobarnsmoren satte aldri av tid til ikke å gjøre noe som helst. Eller litt ekstra tid til alle situasjoner som plutselig kunne oppstå.

Dermed sprakk også tidsplanen ofte, noe som førte til stress.

– Nå gir jeg meg selv mer pusterom. Og der er jeg i livet nå. Jeg holder av tid til uforutsette ting.

80-TALLSIKON: Cindy Crawford prydet plakater som denne.

Crawford er ellers opptatt av at man ikke bør karakterisere livet og tilværelsen som enten bra eller dårlig.

– Det er også noe jeg prøver å jobbe med. Livet er livet, ikke sant? Vi har en tendens til å tenke at «nå er livet hardt», eller «nå er det fantastisk». Men alt sammen er livet. Jeg setter pris på det vonde og stygge også, fordi det er ekte.

Cindy Crawford og Rande Gerber har vært gift siden 1998. De har barna Kaia Gerber (21) og Presley Gerber (23).

Begge er modeller, men Kaia er den som følger aller mest i mammas fotspor. De to har flere ganger gått visninger sammen.

LIGNER: Kaia Gerber (t.v.) og mamma Cindy Crawford som klokkemodeller for Omega i San Francisco i fjor høst.

