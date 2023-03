GJØR RETRETT: Kanye «Ye» West skal være tilbake på Instagram der han avslører et helt annet syn på jøder enn det som har vært tilfellet det siste året.

Kanye West tilbake på Instagram – nå liker han jøder igjen

Kanye West (45) gjør angivelig comeback på Instagram og skriver at en elleve år gammel film fikk han til å like jøder på nytt.

Dette melder flere internasjonale medier, deriblant Billboard og The Independent.

Kanye West – eller bare Ye – har det siste året mottatt sterk kritikk for uttalelser på sosiale medier som har blitt tolket antisemittiske, og han har i lengre tid vært borte fra blant annet Instagram.

Rett før helgefreden var han tilbake – med følgende forklaring:

«Å se Jonah Hill i «21 Jump Street» fikk meg til å like jøder igjen», skriver han og legger ved bildet av filmplakaten fra 2012.

I Instagramposten skrives også at «ingen bør ta sinnet mot ett eller to individer og gjøre det til hat mot millioner av uskyldige mennesker. Ingen kristne kan stemples antisemittiske med kunnskap om at Jesus er jøde».

Skuespilleren og filmskaperen Jonah Hill heter egentlig også Feldstein til etternavn og har jødiske foreldre. «21 Jump Street» kom i 2012 og var en av Hills aller største filmroller.

Kontroversene rundt Kanye Wests angivelige antisemittisme startet i oktober i fjor da han dukket opp på Paris Fashion Week ikledd en T-skjorte med påskriften «White lives matters».

Hendelsen ble etterfulgt av en rekke intervjuer og utspill som – ifølge Billboard – toppet seg da West sa at «han også kunne se gode ting med Hitler» på Alex Jones’ «InfoWars».

Uttalelsene fikk også hans ekskone, Kim Kardashian, og hennes søstre til å reagere kraftig på det de kalte «hatefulle uttrykk» fra West.

Nå har altså hovedpersonen selv åpenbart kommet på bedre tanker.