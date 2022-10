FORDØMMES: Rapstjernen Kanye West møter motbør for antisemittiske uttalelser.

Sammenlignet med Hitler

Talkshowverten Howard Stern er møkk lei av Kanye West.

Rapstjernen har fått fordømmelse fra flere organisasjoner etter antisemittiske uttalelser. Nå har også den frittalende talkshowverten Howard Stern fått nok, skriver People.com

I sitt populære radioprogram på SiriusXM sier han at han er møkk lei av folk som unnskylder West på grunn av rapperens mentale tilstand.

– Hvis han er mentalt syk, hvorfor blir det ikke opprettet verge for ham, slik det skjedde med stakkars Britney Spears, sier Stern.

TALKSHOWVERT: Howard Stern (68)

På radiopgrogrammet spilte han også av et klipp hvor rapperen snakker om «den jødiske undergrunns mediamafiaen» og klager over at han aldri blir referert til som «milliardær» eller «mogul» når han omtales.

– Vet du hva, drittsekk? (...) Du har ikke kontroll over.. Du er en rapper. Det er det du er. Det er sånn du ble kjent.

– Hvis en avis ikke understreker at du er en slags designer eller geni, så er det kanskje ikke fordi du er jødisk, men kanskje fordi folk gir blanke i hvem faen du er og hva du gjør, sier Stern.

– Dette er så deprimerende. Kanye var morsomgal før. Nå er han som Hitler, sier Stern.