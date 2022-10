FAMILIE: F.v. kronprins Frederik, dronning Margrethe og prins Joachim.

Kronprins Frederik kommenterer konflikten i kongefamilien

Kronprins Frederik uttaler seg for første gang om turbulensen rundt broren, prins Joachim, og dronning Margrethe.

– Det er trist å se hvor berørt han er blitt av beslutningen, sier kronprins Frederik (54) til danske TV 2.

Kronprinsen møtte pressen på et skolebesøk i København torsdag.

At prins Joachims barn ikke lenger skal kalles for prins og prinsesser fra 1. januar 2023, har skapt splittelse i det danske kongehuset.

Prins Joachim (53) har rettet kraftig skyts mot moren, dronning Margrethe (82), fordi hun nå fratar barna hans titlene.

– Jeg fikk fem dagers varsel på å fortelle mine barn at deres identitet er tatt fra dem, lød det fra en opprørt prins Joachim.

Kronprins Frederik sier at situasjonen gjør inntrykk og sier at de er «hverandres eneste bror».

– Men majesteten, min mor, har tatt en beslutning, som er hennes. Det har jeg full forståelse for, sier Frederik.

ALLE FIRE: Prins Joachim og hans nye kone, prinsesse Marie, med prins Felix, prinsesse Athena, prins Henrik og prins Niklai i København i september.

Begrunnelsen fra dronningen er at de fire barnebarna «i høyere grad skal kunne forme sine egne liv uten å være begrenset av spesielle hensyn og forpliktelser», dersom de ikke er prinser og prinsesser.

Kronprins Frederik sier til TV-kanalen at han «selvfølgelig er enig i at det danske kongehuset skal være i takt med tiden».

Han opplyste samtidig at han har vært i kontakt med sin bror. Han uttalte også at saken er «et familieanliggende», og at han ønsker å holde visse ting privat.

FAMILIE: Dronning Margrethe omgitt av kronprins Frederik, kronprinsesse Mary og deres barn, prins Christian (bak), prins Vincent (f.v.), prinsesse Isabella og prinsesse Josefine i april.

Kronprins Frederiks kone, kronprinsesse Mary, har allerede kommentert bråket i familien. På et offisielt oppdrag i september uttalte hun at hun forstår at det har vært en veldig vanskelig beslutning å ta for dronningen.

– Og at det er en veldig vanskelig beskjed å motta.

Også prins Joachims ekskone, grevinne Alexandra (58), har stilt seg uforstående til dronningens beslutning. Hun er mor til prins Joachims to eldste barn.

– Ingen av oss skjønner noe. Vi er lei oss og i sjokk. Dette kommer som lyn fra klar himmel, uttalte grevinnen til BT for noen uker siden.

Joachims barn beholder sin plass i arverekkefølgen selv om de fratas titlene.

Artikkelen bygges ut.