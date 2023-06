USIKKER FREMTID: Traveren Quantum Tile, som prinsesse Märtha Louise eier en del av, står i fare for å bli salgsobjekt for å dekke inn gjeld etter en personlig konkurs. Bildet er tatt under kjendisløpet på Bjerke travbane i fjor – et løp som i år arrangeres nå til helgen.

Prinsessen Märtha Louise kan miste hesten i konkurssak

Prinsesse Märtha Louises hest, Quantum Tile, kan bli solgt for å skaffe midler til boet i en konkurssak.

Timingen kunne ha vært bedre, ettersom prinsessen kommende helg deltar på og arrangerer det årlige kjendisløpet på Bjerke travbane i Oslo.

Det hele har utgangspunkt i en nylig konkurs i enkeltmannsforetaket Fotomek Even Westby. Westby er en kjent størrelse i det norske travmiljøet, og det er hans selskap Hippo Management som inntil nå har stått som ansvarlig eier for travhesten Quantum Tile, som prinsesse Märtha Louise har en liten eierandel i.

Det var Trav og Galopp-Nytt som skrev om saken først.

Les også Prinsesse Märtha Louise viste frem ringen på kjendisløp Prinsesse Märtha Louise (50) møtte norsk presse for første gang etter at forlovelsen med Durek Verrett (47) ble kjent.

Prinsessen og hennes makker i selskapet H360, Geir Kamsvåg, kjøpte en tyvendedel av Quantum Tile i 2019. Andelslaget betalte 130.000 kroner for hesten som siden har vist seg å bli en svært god traver.

Nå er traverens skjebne uviss. Overfor Trav og Galopp-Nytt bekrefter bobestyrer Stian Hatleberg at Hippo Management er ett av selskapene de nå undersøker for å finne likvide midler i Westbys portefølje.

– Ja, det er et av selskapene vi har på blokken, sier Stian Hatleberg.

Bobestyreren har foreløpig ikke besvart VGs henvendelse.

Les også Märtha Louise kjører hest på Biri: – Ikke penger som gjør at hun stiller Lørdag tar prinsessen turen til Biri travbane. Nå skal hun også delta - i løpet oppkalt etter henne selv, og som hun…

Even Westby skriver i en tekstmelding til VG at dette ikke vil få følger for Quantum Tile.

– Hesten er delt opp i tyve andeler som er godt dokumentert med eierandeler, skriver han, og presiserer at andelen til Hest360 kan tolkes som en ren PR-andel for å skape større blest rundt travsporten.

– De er med for markedsføring av andelslaget og har ikke penger i dette, hverken utgifter eller inntekter, skriver Westby.

Grunnen til at hesten står registrert i Hippo Management er at systemet krever at den må være registrert på en person, opplyser han.

Ved siden av å ha fungert som avdelingsleder på Bjerke travbane inntil nylig, har Even Westby også hatt den samme stillingen ved Biri travbane. Han ble løst fra denne stillingen under et ekstraordinært styremøte onsdag kveld.

Les også Märtha Louise til VG etter første løp som travkusk: – Det gikk ekstremt fort BJERKEBANEN (VG) Prinsesse Märtha Louise strålte etter at hun vant i generalprøven som travkusk på Bjerkebanen torsdag…

Skatteetaten slo enkeltmannsforetaket Fotomek Even Westby konkurs med en gjeld på, ifølge Trav og Galopp-Nytt, 8,6 millioner kroner for nøyaktig en måned siden. To uker senere forsvant også Westby fra eiersiden til H360, selskapet som prinsesse Märtha Louise driver og eier sammen med Geir Kamsvåg.

Hippo Management overtok da Westbys aksjeandel på 33,3 prosent, slik at Even Westby fremdeles er inne på eiersiden til prinsessens selskap gjennom Hippo Management.

TOK LAPPEN: Geir Kamsvåg og prinsesse Märtha Louise – her fra 2018 da prinsessen tok eksamen for å bli travkusk – startet opp selskapet H360.

VG har søkt prinsesse Märtha Louise for kommentar via hennes sekretær, Carina Scheele Carlsen, med spørsmål om hun frykter at Quantum Tile nå vil bli solgt, og om denne saken vil få noen konsekvenser for det kommende kjendisløpet i helgen.

VG har også søkt hennes makker i Hest360, Geir Kamsvåg, for kommentar.

Til Rikstoto sier prinsessen iallfall at hun gleder seg til kjendisløpet.

– Jeg går alltid for seier, sier hun og legger til – som sant er – at hun kanskje har en fordel ettersom hun har mer rutine enn de fleste av de andre kjendisene som stiller til start.

Som denne helgen er:

prinsesse Märtha Louise

Grunde Myhrer

Tinashe Williamson

Vita Mashadi

Wanda Mashadi

Vendela Kirsebom

Petter Pilgaard

Mia Gundersen

Kjendisløpet har gratis adgang og overskuddet går fra arrangør Hest360 til ildsjeler innen hestesporten.